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Украина предложила ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ
Украина предложила ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ - 10.07.2025, ПРАЙМ
Украина предложила ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ
Власти Украины предлагают ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ, заявил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:52+0300
2025-07-10T12:52+0300
2025-07-10T12:52+0300
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Власти Украины предлагают ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ, заявил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль. "Обсудили привлечение финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы. Готовимся к различным сценариям. Мы предлагаем нашим европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии. Военные расходы сейчас составляют 100-120 миллиардов долларов. В условиях мира и без учета производства оружия содержание украинского войска будет стоить 50 миллиардов евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам выступления на заседании платформы доноров в рамках конференции по Украине в Риме. Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ. Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
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украина, европа, денис шмыгаль, всу, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Денис Шмыгаль, ВСУ, ЕС
Украина предложила ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ
Шмыгаль: Киев предлагает ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Власти Украины предлагают ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ, заявил в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Обсудили привлечение финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы. Готовимся к различным сценариям. Мы предлагаем нашим европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии. Военные расходы сейчас составляют 100-120 миллиардов долларов. В условиях мира и без учета производства оружия содержание украинского войска будет стоить 50 миллиардов евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам выступления на заседании платформы доноров в рамках конференции по Украине в Риме.
Украинский министр финансов Сергей Марченко 22 мая заявил, что Украина предложила странам Европы направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ.
Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
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