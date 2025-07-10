https://1prime.ru/20250710/ukraina-859367708.html
В США предрекли Украине печальное завершение конфликта
В США предрекли Украине печальное завершение конфликта - 10.07.2025, ПРАЙМ
В США предрекли Украине печальное завершение конфликта
Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:02+0300
2025-07-10T15:02+0300
2025-07-10T15:02+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО и ЕС, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер. "История про Украину подходит к весьма печальному концу... Не только текущий (конфликт - ред.), но также и обещанные в будущем западная интеграция и защита выглядят такими безрадостными для Украины", - пишет Снайдер. По мнению колумниста, обещания Запада относительно поддержки Киева, скорее всего, так и не будут реализованы. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250710/lavrov-859367149.html
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общество , украина, запад, киев, сергей лавров, нато, ес, мид рф
Политика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, МИД РФ
В США предрекли Украине печальное завершение конфликта
American Conservative: конфликт на Украине приближается к печальному финалу
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО и ЕС, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер.
"История про Украину подходит к весьма печальному концу... Не только текущий (конфликт - ред.), но также и обещанные в будущем западная интеграция и защита выглядят такими безрадостными для Украины", - пишет Снайдер.
По мнению колумниста, обещания Запада относительно поддержки Киева, скорее всего, так и не будут реализованы.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины