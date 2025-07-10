https://1prime.ru/20250710/ukraina-859374085.html

"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине

"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине - 10.07.2025, ПРАЙМ

"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине

Пока участники конференции по Украине в Риме обсуждают тему ее восстановления, российские войска продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты. Об... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T17:32+0300

2025-07-10T17:32+0300

2025-07-10T17:32+0300

политика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Пока участники конференции по Украине в Риме обсуждают тему ее восстановления, российские войска продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Пока западные корпорации пытаются урвать свой кусок пирога <...> во все большем количестве городов вместо сине-желтого флага развевается российский триколор", — говорится в публицкации.Автор материала называет участников конференции "военными спекулянтами", а само мероприятие – "спектаклем".В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что Европа "не сдастся". Он также призвал президента США Дональда Трампа поддержать европейцев, подчеркнув, что ЕС и США якобы стремятся к установлению стабильного политического порядка в мире.

https://1prime.ru/20250709/merts-859322575.html

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украина, европа, фридрих мерц, владимир путин, дональд трамп, вс рф, ес