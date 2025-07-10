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"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине - 10.07.2025, ПРАЙМ
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"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине
"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине
Пока участники конференции по Украине в Риме обсуждают тему ее восстановления, российские войска продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты. Об... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T17:32+0300
2025-07-10T17:32+0300
политика
украина
европа
фридрих мерц
владимир путин
дональд трамп
вс рф
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Пока участники конференции по Украине в Риме обсуждают тему ее восстановления, российские войска продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Пока западные корпорации пытаются урвать свой кусок пирога &lt;...&gt; во все большем количестве городов вместо сине-желтого флага развевается российский триколор", — говорится в публицкации.Автор материала называет участников конференции "военными спекулянтами", а само мероприятие – "спектаклем".В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что Европа "не сдастся". Он также призвал президента США Дональда Трампа поддержать европейцев, подчеркнув, что ЕС и США якобы стремятся к установлению стабильного политического порядка в мире.
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украина, европа, фридрих мерц, владимир путин, дональд трамп, вс рф, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВС РФ, ЕС
17:32 10.07.2025
 
"Урвать кусок пирога". В ФРГ резко высказались о конференции по Украине

BZ: пока Рим спекулирует, ВС России освобождают города

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Пока участники конференции по Украине в Риме обсуждают тему ее восстановления, российские войска продолжают наступление, освобождая новые населенные пункты. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Пока западные корпорации пытаются урвать свой кусок пирога <...> во все большем количестве городов вместо сине-желтого флага развевается российский триколор", — говорится в публицкации.
Автор материала называет участников конференции "военными спекулянтами", а само мероприятие – "спектаклем".
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что Европа "не сдастся". Он также призвал президента США Дональда Трампа поддержать европейцев, подчеркнув, что ЕС и США якобы стремятся к установлению стабильного политического порядка в мире.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Мерц заявил об исчерпании дипломатических средств на Украине
Вчера, 12:21
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАФридрих МерцВладимир ПутинДональд ТрампВС РФЕС
 
 
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