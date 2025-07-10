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Узбекистан начал экспорт металлического рения

Узбекистан начал экспорт металлического рения - 10.07.2025, ПРАЙМ

Узбекистан начал экспорт металлического рения

АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), предприятие по производству редкоземельных металлов в Узбекистане, приступило к экспорту... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T07:28+0300

2025-07-10T07:28+0300

2025-07-10T07:28+0300

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июл – ПРАЙМ. АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ), предприятие по производству редкоземельных металлов в Узбекистане, приступило к экспорту металлического рения, сообщает пресс-служба УзКТМ. "Комбинат впервые осуществил экспорт металлического рения на основе контракта, подписанного с эстонской компанией VLCor Baltic OU. Это означает фактическое начало экспорта металлического рения в Узбекистане", - говорится в сообщении, размещенном на сайте УзКТМ. В 2021 году в Узбекистане были завершены многолетние исследования и была освоена технологию получения металлического рения чистотой 99,9%. Этот редкоземельный металл был получен из перрената аммония методом водородного восстановления. Ранее первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Омонулло Насритдинходжаев сообщал, что УзКТМ до 2028 года реализует более 70 проектов в сфере критического минерального сырья общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов По данным ведомства, УзКТМ к концу этого года произведёт 842 тонны молибдена, 96 тонн вольфрама, 37,7 тонны твёрдых сплавов, 1 тонну теллура, 5 тонн селена и 3 тонны рения. Общая стоимость продукции в этом году оценивается почти в 70 миллионов долларов, из которых свыше 50 миллионов приходится на экспорт. УзКТМ был создан в июле 2024 года на базе научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы", входящего в АО "Алмалыкский ГМК". В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден , магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.

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общество , узбекистан