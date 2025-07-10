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Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС
Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС - 10.07.2025, ПРАЙМ
Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС
Украина в случае вступления в ЕС станет "бездонной бочкой" для налогоплательщиков Германии, до наступления мира абсурдно говорить о восстановлении страны,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T23:03+0300
2025-07-10T23:05+0300
экономика
мировая экономика
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БЕРЛИН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина в случае вступления в ЕС станет "бездонной бочкой" для налогоплательщиков Германии, до наступления мира абсурдно говорить о восстановлении страны, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung. "Украина станет бездонной бочкой для немецкого налогоплательщика", - сказала политик, комментируя дискуссии о вступлении Украины в ЕС. Вагенкнехт раскритиковала также решение канцлера Фридриха Мерца якобы из-за нехватки средств отменить снижение налога на электроэнергию для граждан, в то время как в Риме на конференции по восстановлению Украины он снова пообещал Киеву многомиллиардную помощь для восстановления страны. "Нам срочно нужна мирная конференция, без мира говорить о восстановлении - абсурдно. А мир возможен только тогда, когда от всех сторон - от России, но и от Украины - наконец потребуют проявить готовность к переговорам и компромиссам", - подчеркнула политик. После суммарно 72 миллиардов германской помощи Украине, значительная часть которой, по ее словам, исчезла в "темных коррупционных каналах", средства налогоплательщиков Германии более не должны изыматься для помощи Киеву, добавила она. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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мировая экономика, украина, киев, германия, фридрих мерц, денис шмыгаль, сергей лавров, ес, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ
23:03 10.07.2025 (обновлено: 23:05 10.07.2025)
 
Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС

Вагенкнехт: Украина станет бездонной бочкой для налогоплательщиков Германии

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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БЕРЛИН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина в случае вступления в ЕС станет "бездонной бочкой" для налогоплательщиков Германии, до наступления мира абсурдно говорить о восстановлении страны, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.
"Украина станет бездонной бочкой для немецкого налогоплательщика", - сказала политик, комментируя дискуссии о вступлении Украины в ЕС.
Вагенкнехт раскритиковала также решение канцлера Фридриха Мерца якобы из-за нехватки средств отменить снижение налога на электроэнергию для граждан, в то время как в Риме на конференции по восстановлению Украины он снова пообещал Киеву многомиллиардную помощь для восстановления страны.
"Нам срочно нужна мирная конференция, без мира говорить о восстановлении - абсурдно. А мир возможен только тогда, когда от всех сторон - от России, но и от Украины - наконец потребуют проявить готовность к переговорам и компромиссам", - подчеркнула политик.
После суммарно 72 миллиардов германской помощи Украине, значительная часть которой, по ее словам, исчезла в "темных коррупционных каналах", средства налогоплательщиков Германии более не должны изыматься для помощи Киеву, добавила она.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Фон дер Ляйен раскрыла объемы поддержки Украины со стороны ЕС
13:49
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАКиевГЕРМАНИЯФридрих МерцДенис ШмыгальСергей ЛавровЕСМИД РФ
 
 
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