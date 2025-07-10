https://1prime.ru/20250710/vagenknekht-859380598.html
Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС
Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС - 10.07.2025, ПРАЙМ
Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС
Украина в случае вступления в ЕС станет "бездонной бочкой" для налогоплательщиков Германии, до наступления мира абсурдно говорить о восстановлении страны,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T23:03+0300
2025-07-10T23:03+0300
2025-07-10T23:05+0300
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БЕРЛИН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина в случае вступления в ЕС станет "бездонной бочкой" для налогоплательщиков Германии, до наступления мира абсурдно говорить о восстановлении страны, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung. "Украина станет бездонной бочкой для немецкого налогоплательщика", - сказала политик, комментируя дискуссии о вступлении Украины в ЕС. Вагенкнехт раскритиковала также решение канцлера Фридриха Мерца якобы из-за нехватки средств отменить снижение налога на электроэнергию для граждан, в то время как в Риме на конференции по восстановлению Украины он снова пообещал Киеву многомиллиардную помощь для восстановления страны. "Нам срочно нужна мирная конференция, без мира говорить о восстановлении - абсурдно. А мир возможен только тогда, когда от всех сторон - от России, но и от Украины - наконец потребуют проявить готовность к переговорам и компромиссам", - подчеркнула политик. После суммарно 72 миллиардов германской помощи Украине, значительная часть которой, по ее словам, исчезла в "темных коррупционных каналах", средства налогоплательщиков Германии более не должны изыматься для помощи Киеву, добавила она. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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мировая экономика, украина, киев, германия, фридрих мерц, денис шмыгаль, сергей лавров, ес, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ
Вагенкнехт спрогнозировала последствия вступления Украины в ЕС
Вагенкнехт: Украина станет бездонной бочкой для налогоплательщиков Германии
БЕРЛИН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина в случае вступления в ЕС станет "бездонной бочкой" для налогоплательщиков Германии, до наступления мира абсурдно говорить о восстановлении страны, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.
"Украина станет бездонной бочкой для немецкого налогоплательщика", - сказала политик, комментируя дискуссии о вступлении Украины в ЕС.
Вагенкнехт раскритиковала также решение канцлера Фридриха Мерца якобы из-за нехватки средств отменить снижение налога на электроэнергию для граждан, в то время как в Риме на конференции по восстановлению Украины он снова пообещал Киеву многомиллиардную помощь для восстановления страны.
"Нам срочно нужна мирная конференция, без мира говорить о восстановлении - абсурдно. А мир возможен только тогда, когда от всех сторон - от России, но и от Украины - наконец потребуют проявить готовность к переговорам и компромиссам", - подчеркнула политик.
После суммарно 72 миллиардов германской помощи Украине, значительная часть которой, по ее словам, исчезла в "темных коррупционных каналах", средства налогоплательщиков Германии более не должны изыматься для помощи Киеву, добавила она.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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