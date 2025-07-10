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Чистые покупки валюты физлицами в июне упали на 30%

Чистые покупки валюты физлицами в июне упали на 30% - 10.07.2025, ПРАЙМ

Чистые покупки валюты физлицами в июне упали на 30%

Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в июне упали до 77,9 миллиарда рублей против 111 миллиардов рублей в мае, следует из Обзора рисков... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T20:06+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами на российском рынке в июне упали до 77,9 миллиарда рублей против 111 миллиардов рублей в мае, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "В июне объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках снизился до 77,9 миллиарда рублей (в мае – 111,0 миллиардов). Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физических лиц с начала года составили 464 миллиарда рублей, что почти в 2 раза меньше аналогичного периода 2024 года", - сообщает регулятор. Снижение спроса населения на иностранную валюту объясняется в том числе сезонностью (в июне 2024 года уменьшили покупки на 33%, в 2023 году – на 58%), отметил ЦБ. "В июне спрос на валюту на внутреннем рынке остался на уровне предыдущего месяца. Суммарные покупки валюты юридическими лицами – клиентами банков в июне составили 1,6 триллиона рублей, что в 2 раза меньше среднемесячных объемов в 2024 года. Сокращение спроса происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России", - резюмировал регулятор.

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