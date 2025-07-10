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ВКС России получили новую партию Су-34

ВКС России получили новую партию Су-34 - 10.07.2025, ПРАЙМ

ВКС России получили новую партию Су-34

В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:21+0300

2025-07-10T08:21+0300

2025-07-10T08:21+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка очередной партии самолетов Су-34, сообщили в Минобороны России. "Самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны Российской федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Самолеты получают экипажи, которые прошли обучение на современные образцы авиационной техники в военных вузах и учебных центрах ВКС. Это уже 5-я партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35с и Су-34, полученная с начала этого года", - рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко. Отмечается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий.

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рф, андрей белоусов, вкс, минобороны рф