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ВКС России получили новую партию Су-34 - 10.07.2025, ПРАЙМ
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ВКС России получили новую партию Су-34
ВКС России получили новую партию Су-34 - 10.07.2025, ПРАЙМ
ВКС России получили новую партию Су-34
В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:21+0300
2025-07-10T08:21+0300
вооружения
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка очередной партии самолетов Су-34, сообщили в Минобороны России. "Самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны Российской федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Самолеты получают экипажи, которые прошли обучение на современные образцы авиационной техники в военных вузах и учебных центрах ВКС. Это уже 5-я партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35с и Су-34, полученная с начала этого года", - рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко. Отмечается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий.
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рф, андрей белоусов, вкс, минобороны рф
Вооружения, РФ, Андрей Белоусов, ВКС, Минобороны РФ
08:21 10.07.2025
 
ВКС России получили новую партию Су-34

Минобороны: экипажи ВКС приняли очередную партию самолетов Су-34

© РИА Новости . Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанк*Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 с модулями РЭБ "Хибины" на законцовках крыльев взлетает с авиабазы "Хмеймим", Сирия
*Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 с модулями РЭБ Хибины на законцовках крыльев взлетает с авиабазы Хмеймим, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка очередной партии самолетов Су-34, сообщили в Минобороны России.
"Самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны Российской федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Самолеты получают экипажи, которые прошли обучение на современные образцы авиационной техники в военных вузах и учебных центрах ВКС. Это уже 5-я партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35с и Су-34, полученная с начала этого года", - рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко.
Отмечается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Путин в режиме ВКС примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС
4 июля, 12:59
 
ВооруженияРФАндрей БелоусовВКСМинобороны РФ
 
 
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