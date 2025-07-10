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Алиев и Пашинян начали переговоры в Абу-Даби
Алиев и Пашинян начали переговоры в Абу-Даби - 10.07.2025, ПРАЙМ
Алиев и Пашинян начали переговоры в Абу-Даби
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна началась в Абу-Даби, передает азербайджанское государственное... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:51+0300
2025-07-10T08:51+0300
2025-07-10T08:51+0300
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БАКУ, 10 июл - ПРАЙМ. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна началась в Абу-Даби, передает азербайджанское государственное агентство АзерТадж."В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила факт встречи. "В Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном началась двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", -написала Багдасарян в социальных сетях.Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Армянский премьер Никол Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. На следующий день он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.
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общество , мировая экономика, абу-даби, азербайджан, никол пашинян
Политика, Общество , Мировая экономика, Абу-Даби, АЗЕРБАЙДЖАН, Никол Пашинян
Алиев и Пашинян начали переговоры в Абу-Даби
АзерТадж: в Абу-Даби началась встреча президентов Азербайджана и Армении
БАКУ, 10 июл - ПРАЙМ. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна началась в Абу-Даби, передает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.
"В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила факт встречи. "В Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном началась двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", -написала Багдасарян в социальных сетях.
Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Армянский премьер Никол Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. На следующий день он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.
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