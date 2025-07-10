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ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР

ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР - 10.07.2025, ПРАЙМ

ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР

Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российский солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T07:01+0300

2025-07-10T07:01+0300

2025-07-10T07:01+0300

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ДОНЕЦК, 10 июл - ПРАЙМ. Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российский солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма", - сказал собеседник агентства. РИА Новости 8 июля публиковало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , украина, рф, владимир путин, всу, вс рф