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ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР - 10.07.2025, ПРАЙМ
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ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР
ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР - 10.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР
Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российский солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T07:01+0300
2025-07-10T07:01+0300
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ДОНЕЦК, 10 июл - ПРАЙМ. Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российский солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма", - сказал собеседник агентства. РИА Новости 8 июля публиковало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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общество , украина, рф, владимир путин, всу, вс рф
Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
07:01 10.07.2025
 
ВСУ установили растяжку на месте расстрела российских солдат в ДНР

Силовики установили растяжку на месте расстрела двух российских солдат у села Комар в ДНР

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ДОНЕЦК, 10 июл - ПРАЙМ. Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российский солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 8 июля публиковало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
 
ОбществоУКРАИНАРФВладимир ПутинВСУВС РФ
 
 
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