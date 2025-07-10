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В России упали объемы выдачи автокредитов в банках
В России упали объемы выдачи автокредитов в банках - 10.07.2025, ПРАЙМ
В России упали объемы выдачи автокредитов в банках
Объем выданных автокредитов в российских банках в первом полугодии упал на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 636 миллиардов рублей, | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:01+0300
2025-07-10T09:01+0300
2025-07-10T09:01+0300
экономика
общество
алексей охорзин
втб
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Объем выданных автокредитов в российских банках в первом полугодии упал на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 636 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ. "В целом по итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей, что на 46% ниже результата за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Также по предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам порядка 134 миллиардов на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 16% выше итогов мая текущего года, но на 38% меньше, чем в июне 2024 года. Сообщается, что ВТБ в июне провел 9,6 тысяч сделок по покупке авто на 9,2 миллиарда рублей – это на 9% и по числу, и по объему превышает результат мая. С учетом работы госпрограммы и субсидированных программ производителей основная активность заемщиков продолжает концентрироваться на рынке новых авто: в июне ВТБ выдал на новые машины более 55% кредитов, подавляющее число таких сделок (около 97%) заемщики оформили на китайские и российские бренды. Средний размер кредита составил по итогам июня около 1 миллиона рублей – как на покупку новых, так и машин с пробегом. Всего за январь-июнь россияне получили в ВТБ около 59,2 тысячи автокредитов более чем на 56,8 миллиарда рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи автокредитов в банке существенно снизились. "В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится. ВТБ продолжит взвешенную кредитную политику, стремясь предлагать россиянам конкурентные условия и фокусируясь на самых востребованных сегментах – новых автомобилях отечественных и китайских брендов", – прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.
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общество , алексей охорзин, втб
Экономика, Общество , Алексей Охорзин, ВТБ
В России упали объемы выдачи автокредитов в банках
ВТБ: объем выданных автокредитов в первом полугодии упал на 46%
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Объем выданных автокредитов в российских банках в первом полугодии упал на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 636 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ.
"В целом по итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей, что на 46% ниже результата за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Также по предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам порядка 134 миллиардов на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 16% выше итогов мая текущего года, но на 38% меньше, чем в июне 2024 года.
Сообщается, что ВТБ в июне провел 9,6 тысяч сделок по покупке авто на 9,2 миллиарда рублей – это на 9% и по числу, и по объему превышает результат мая. С учетом работы госпрограммы и субсидированных программ производителей основная активность заемщиков продолжает концентрироваться на рынке новых авто: в июне ВТБ выдал на новые машины более 55% кредитов, подавляющее число таких сделок (около 97%) заемщики оформили на китайские и российские бренды. Средний размер кредита составил по итогам июня около 1 миллиона рублей – как на покупку новых, так и машин с пробегом.
Всего за январь-июнь россияне получили в ВТБ около 59,2 тысячи автокредитов более чем на 56,8 миллиарда рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи автокредитов в банке существенно снизились.
"В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится. ВТБ продолжит взвешенную кредитную политику, стремясь предлагать россиянам конкурентные условия и фокусируясь на самых востребованных сегментах – новых автомобилях отечественных и китайских брендов", – прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.
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