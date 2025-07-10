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ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти - 10.07.2025, ПРАЙМ
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ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти
ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти - 10.07.2025, ПРАЙМ
ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти
Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило намерение увеличить мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:55+0300
2025-07-10T16:55+0300
экономика
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ДУБАЙ, 10 июл - ПРАЙМ. Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило намерение увеличить мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Министерство энергетики и инфраструктуры подтвердило, что ОАЭ по-прежнему нацелены на достижение запланированной производственной мощности в 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году", - говорится в сообщении агентства. Согласно WAM, "целевой показатель в отношении производственных мощностей не изменился".
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общество , оаэ
Экономика, Общество , ОАЭ
16:55 10.07.2025
 
ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти

WAM: ОАЭ намерены увеличить мощности по добыче нефти до пяти миллионов б/с

Добыча нефти
Добыча нефти
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ДУБАЙ, 10 июл - ПРАЙМ. Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило намерение увеличить мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Министерство энергетики и инфраструктуры подтвердило, что ОАЭ по-прежнему нацелены на достижение запланированной производственной мощности в 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году", - говорится в сообщении агентства.
Согласно WAM, "целевой показатель в отношении производственных мощностей не изменился".
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