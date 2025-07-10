https://1prime.ru/20250710/wam-859373272.html

ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти

ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти - 10.07.2025, ПРАЙМ

ОАЭ подтвердили намерение нарастить мощности по добыче нефти

Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило намерение увеличить мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:55+0300

2025-07-10T16:55+0300

2025-07-10T16:55+0300

экономика

общество

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ДУБАЙ, 10 июл - ПРАЙМ. Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило намерение увеличить мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Министерство энергетики и инфраструктуры подтвердило, что ОАЭ по-прежнему нацелены на достижение запланированной производственной мощности в 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году", - говорится в сообщении агентства. Согласно WAM, "целевой показатель в отношении производственных мощностей не изменился".

https://1prime.ru/20250710/neft-859367342.html

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