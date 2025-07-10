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В Wildberries рассказали, как мошенники обманывают россиян - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В Wildberries рассказали, как мошенники обманывают россиян
В Wildberries рассказали, как мошенники обманывают россиян - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Wildberries рассказали, как мошенники обманывают россиян
Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян - для этого они распространяют... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T07:07+0300
2025-07-10T07:07+0300
общество
wildberries
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян - для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. "Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям "легкий заработок от маркетплейса", - сказали в компании. В результате пользователь вместо "заработка" теряет деньги или персональные данные. Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries. "Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой "дополнительный заработок", предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах - это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах", - добавили в пресс-службе.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , wildberries
Общество , Wildberries
07:07 10.07.2025
 
В Wildberries рассказали, как мошенники обманывают россиян

Wildberries Russ: мошенники используют образ медийных персон для обмана россиян

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян - для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
"Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям "легкий заработок от маркетплейса", - сказали в компании.
В результате пользователь вместо "заработка" теряет деньги или персональные данные.
Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries.
"Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой "дополнительный заработок", предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах - это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах", - добавили в пресс-службе.
 
ОбществоWildberries
 
 
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