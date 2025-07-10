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Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик из Москвы и регионов - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик из Москвы и регионов
Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик из Москвы и регионов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик из Москвы и регионов
Авиакомпания Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик не только из Москвы, но и из регионов, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:16+0300
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экономика
геленджик
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анапа
red wings
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик не только из Москвы, но и из регионов, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. "Помимо рейсов из Москвы, несколько авиакомпаний планируют летать в Геленджик из регионов. Red Wings, например, прорабатывает эту возможность. У них много прямых рейсов между регионами", – сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что Геленджик – популярное туристическое направление, особенно в летний сезон. Кроме того оттуда просто добраться до соседних курортов, например в Анапу. Это удобнее, чем из Сочи. Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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геленджик, москва, анапа, red wings, росавиация, аэрофлот
Экономика, Геленджик, МОСКВА, АНАПА, Red Wings, Росавиация, Аэрофлот
12:16 10.07.2025
 
Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик из Москвы и регионов

Авиакомпания Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик из Москвы и регионов

Red Wings
Red Wings
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик не только из Москвы, но и из регионов, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
"Помимо рейсов из Москвы, несколько авиакомпаний планируют летать в Геленджик из регионов. Red Wings, например, прорабатывает эту возможность. У них много прямых рейсов между регионами", – сообщил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Геленджик – популярное туристическое направление, особенно в летний сезон. Кроме того оттуда просто добраться до соседних курортов, например в Анапу. Это удобнее, чем из Сочи.
Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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ЭкономикаГеленджикМОСКВААНАПАRed WingsРосавиацияАэрофлот
 
 
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