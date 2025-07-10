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Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению - 10.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250710/yuan-859359303.html
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению - 10.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:11+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.01 мск снижается на 3 копейки, до 10,81 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 1 копейку. "Пока нет оснований рассчитывать на существенное изменение курсовых котировок, которые, вероятно, в краткосрочной перспективе останутся в текущем торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Полагаем, сегодня стоимость юаня продолжит оставаться у нижней границы этого диапазона - в районе 10,8-11 рублей", - комментирует Денис Попов из ПСБ. Сегодня курс юаня находится у 10,82 рубля, другие валюты развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, вероятно, курс пока продолжит двигаться вблизи 10,8-10,85 рубля за юань в ожидании большей конкретики со стороны геополитической ситуации, сказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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псб, рынок, торги
Экономика, ПСБ, Рынок, Торги
12:11 10.07.2025 (обновлено: 12:12 10.07.2025)
 
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению

Курс юаня в первые часы торгов четверга снижается до 10,81 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.01 мск снижается на 3 копейки, до 10,81 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 1 копейку.
"Пока нет оснований рассчитывать на существенное изменение курсовых котировок, которые, вероятно, в краткосрочной перспективе останутся в текущем торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Полагаем, сегодня стоимость юаня продолжит оставаться у нижней границы этого диапазона - в районе 10,8-11 рублей", - комментирует Денис Попов из ПСБ.
Сегодня курс юаня находится у 10,82 рубля, другие валюты развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, вероятно, курс пока продолжит двигаться вблизи 10,8-10,85 рубля за юань в ожидании большей конкретики со стороны геополитической ситуации, сказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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