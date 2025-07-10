https://1prime.ru/20250710/yuan-859359303.html
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению - 10.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:11+0300
2025-07-10T12:11+0300
2025-07-10T12:12+0300
экономика
псб
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.01 мск снижается на 3 копейки, до 10,81 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 1 копейку. "Пока нет оснований рассчитывать на существенное изменение курсовых котировок, которые, вероятно, в краткосрочной перспективе останутся в текущем торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Полагаем, сегодня стоимость юаня продолжит оставаться у нижней границы этого диапазона - в районе 10,8-11 рублей", - комментирует Денис Попов из ПСБ. Сегодня курс юаня находится у 10,82 рубля, другие валюты развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, вероятно, курс пока продолжит двигаться вблизи 10,8-10,85 рубля за юань в ожидании большей конкретики со стороны геополитической ситуации, сказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/20250710/tsb-859356835.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб, рынок, торги
Экономика, ПСБ, Рынок, Торги
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению
Курс юаня в первые часы торгов четверга снижается до 10,81 рубля
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.01 мск снижается на 3 копейки, до 10,81 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 1 копейку.
"Пока нет оснований рассчитывать на существенное изменение курсовых котировок, которые, вероятно, в краткосрочной перспективе останутся в текущем торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Полагаем, сегодня стоимость юаня продолжит оставаться у нижней границы этого диапазона - в районе 10,8-11 рублей", - комментирует Денис Попов из ПСБ.
Сегодня курс юаня находится у 10,82 рубля, другие валюты развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, вероятно, курс пока продолжит двигаться вблизи 10,8-10,85 рубля за юань в ожидании большей конкретики со стороны геополитической ситуации, сказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЦБ 9 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,6 миллиарда рублей