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Юань немного снижается к рублю на Московской бирже второй день подряд

Юань немного снижается к рублю на Московской бирже второй день подряд - 10.07.2025, ПРАЙМ

Юань немного снижается к рублю на Московской бирже второй день подряд

Курс рубля в четверг немного повышается, курс китайской валюты остается около минимума за месяц, обновленного накануне, следует из данных Московской биржи. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T17:38+0300

2025-07-10T17:38+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг немного повышается, курс китайской валюты остается около минимума за месяц, обновленного накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.29 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 10,82 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,80-10,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,20 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,227 против 7,175 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,71 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже в четверг торгуется преимущественно в минусе против рубля, снижаясь вторую сессию подряд. При этом курс остается около минимума за месяц – в районе уровня 10,8 рубля за юань. "Равновесие между предложением иностранной валюты и спросом на нее в целом сохраняется. Однако этот баланс может смещаться в сторону укрепления рубля из-за увеличившегося в наступившем месячном периоде объема ежедневных продаж инвалюты Банком России. Минфин возобновил в рамках исполнения бюджетного правила реализацию золотовалютных активов из ФНБ, так как нефтегазовые доходы сокращаются. Впрочем, данный фактор непосредственно закладывает основу для ослабления рубля, но лишь на более долгосрочном горизонте", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,03% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.30 мск снижалась на 1,6%, до 69,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 97,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Негативные санкционные новости пока не оказывают заметного давления на российский валютный рынок, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Вероятно, курс пока продолжит двигаться вблизи диапазона 10,80-10,85 рубля за юань в ожидании большей конкретики со стороны геополитической ситуации", - добавляет он. Впрочем, Бабин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что сохраняется относительно высокая вероятность, что в ближайшие сессии курс юаня проверит на прочность нижнюю границу месячного диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля.

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рф, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", минфин, банк россии, рынок