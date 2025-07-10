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Юань снизился к рублю на Московской бирже второй день подряд

Юань снизился к рублю на Московской бирже второй день подряд - 10.07.2025, ПРАЙМ

Юань снизился к рублю на Московской бирже второй день подряд

Курс рубля в четверг немного прибавил, курс китайской валюты снизился вторую сессию подряд и остался около минимума за месяц, обновленного накануне, следует из... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T22:31+0300

2025-07-10T22:31+0300

2025-07-10T22:31+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг немного прибавил, курс китайской валюты снизился вторую сессию подряд и остался около минимума за месяц, обновленного накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 10,82 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,8-10,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,91 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в четверг торговался преимущественно в минусе против рубля и упал вторую сессию подряд. Курс остается около минимума за месяц – в районе уровня 10,8 рубля за юань. "Временное равновесие между продажей и покупкой на рынке валюты могло нарушить увеличение на треть ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила. В то же время индекс гособлигаций RGBI после коррекции снова пошел в рост, сигнализируя о спросе на рублевые активы", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.46 мск падала на 1,8%, до 68,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 97,7 пункта. Прогнозы Хотя участники российского валютного рынка сфокусированы на внутренних факторах, не следует забывать, что курс также определяется динамикой доллара на глобальных рынках, отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка. "В последние недели на мировых рынках произошел очередной раунд ослабления курса американской валюты. В основном это движение связано с растущими опасениями того, что в результате налоговой реформы Трампа США столкнутся с ростом объема государственного долга. При этом курс рубля остался почти на неизменных позициях, несмотря на ослабление курса доллара к основным мировым валютам, что может говорить об усилении факторов давления на курс рубля, которые пока компенсируются движением глобальных рынков", - добавляет она. До заседания ЦБ РФ значимых перемен на валютном рынке ждать не стоит, а снижение ключевой ставки, особенно если оно будет более сильным, чем ожидает рынок, начнет размывать почву под нацвалютой, и доллар по 80 рублей к началу августа не удивит, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем юань на уровне 10,75-11,05 рубля, доллар – 77,5-79,5 рубля", - добавляет он.

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сша, рф, "бкс мир инвестиций", альфа-банк