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Температура воздуха в Москве в четверг превысила 35 градусов - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Температура воздуха в Москве в четверг превысила 35 градусов
Температура воздуха в Москве в четверг превысила 35 градусов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Температура воздуха в Москве в четверг превысила 35 градусов
Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. | 10.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32-35 градусов. "В Москве (ВДНХ) - новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет плюс 33,9 градуса. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях: плюс 34,9 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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общество , москва, московская область
Общество , МОСКВА, Московская область
22:22 10.07.2025
 
Температура воздуха в Москве в четверг превысила 35 градусов

Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в 35 градусов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Температура воздуха в центре Москвы в четверг превысила отметку в плюс 35 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32-35 градусов.
"В Москве (ВДНХ) - новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет плюс 33,9 градуса. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях: плюс 34,9 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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