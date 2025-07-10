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Золото дорожает перед выходом статистики по безработице в США
Золото дорожает перед выходом статистики по безработице в США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает перед выходом статистики по безработице в США
Стоимость золота поднимается в четверг утром перед выходом еженедельной статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:43+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром перед выходом еженедельной статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до 3 333,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% - до 36,778 доллара за унцию. Позднее в четверг министерство труда США обнародует статистику по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 июля. Аналитики полагают, что показатель вырастет на 2 тысячи и составит 235 тысяч. В среду вечером был опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из вышедшего документа следует, что большинство участников заседания Комитета по открытым рынкам регулятора считают целесообразным понижение учетной ставки в течение текущего года, если давление импортных пошлин на инфляцию окажется временным, а ситуация на рынке труда ухудшится. Данные по экономическому состоянию страны и решения Федрезерва по денежно-кредитной политике могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей иностранных валют.
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сша, comex, федрезерв, рынок, торги
Экономика, США, Comex, Федрезерв, Рынок, Торги
Золото дорожает перед выходом статистики по безработице в США
Золото дорожает в ожидании статистики по безработице в США
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром перед выходом еженедельной статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до 3 333,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% - до 36,778 доллара за унцию.
Позднее в четверг министерство труда США обнародует статистику по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 июля. Аналитики полагают, что показатель вырастет на 2 тысячи и составит 235 тысяч.
В среду вечером был опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из вышедшего документа следует, что большинство участников заседания Комитета по открытым рынкам регулятора считают целесообразным понижение учетной ставки в течение текущего года, если давление импортных пошлин на инфляцию окажется временным, а ситуация на рынке труда ухудшится.
Данные по экономическому состоянию страны и решения Федрезерва по денежно-кредитной политике могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей иностранных валют.
Золото дешевеет перед выходом протокола ФРС США