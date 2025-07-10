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Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь

Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь - 10.07.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь

Стоимость золота растет в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на медь, что отразилось на котировках... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T17:58+0300

2025-07-10T17:58+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на медь, что отразилось на котировках драгоценного металла, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 324,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,02% - до 37,002 доллара за унцию. Ранее Трамп заявил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на медь с целью укрепления национальной безопасности страны. На этом фоне стоимость промышленного металла резкого подскочила, достигнув исторических максимумов. По словам аналитиков, это поддерживает рост котировок и других металлов. "Я думаю, что в целом весь металлургический сектор растет из-за последствий введения пошлин на медь", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Даниэля Павилониса (Daniel Pavilonis). В то же время, по его словам, рост будет ограниченным, если не произойдет значительная геополитическая эскалация.

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