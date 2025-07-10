https://1prime.ru/20250710/zoloto--859375179.html
Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь
Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь - 10.07.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь
Стоимость золота растет в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на медь, что отразилось на котировках... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T17:58+0300
2025-07-10T17:58+0300
2025-07-10T17:58+0300
экономика
сша
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на медь, что отразилось на котировках драгоценного металла, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 324,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,02% - до 37,002 доллара за унцию. Ранее Трамп заявил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на медь с целью укрепления национальной безопасности страны. На этом фоне стоимость промышленного металла резкого подскочила, достигнув исторических максимумов. По словам аналитиков, это поддерживает рост котировок и других металлов. "Я думаю, что в целом весь металлургический сектор растет из-за последствий введения пошлин на медь", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Даниэля Павилониса (Daniel Pavilonis). В то же время, по его словам, рост будет ограниченным, если не произойдет значительная геополитическая эскалация.
https://1prime.ru/20250710/zoloto-859364637.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, comex
Экономика, США, Дональд Трамп, Comex
Золото дорожает после заявления Трампа о пошлинах на медь
Стоимость золота растет после заявления Трампа о пошлинах на медь
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером после заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на медь, что отразилось на котировках драгоценного металла, следует из данных бирж и комментария аналитика.
По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 324,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,02% - до 37,002 доллара за унцию.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на медь с целью укрепления национальной безопасности страны. На этом фоне стоимость промышленного металла резкого подскочила, достигнув исторических максимумов. По словам аналитиков, это поддерживает рост котировок и других металлов.
"Я думаю, что в целом весь металлургический сектор растет из-за последствий введения пошлин на медь", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Даниэля Павилониса (Daniel Pavilonis).
В то же время, по его словам, рост будет ограниченным, если не произойдет значительная геополитическая эскалация.
Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года