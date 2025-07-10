Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/zoloto-859364637.html
Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года
Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года - 10.07.2025, ПРАЙМ
Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года
Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года, предполагается, что это будут спот-торги драгметаллом в виде слитков, сообщила торговая... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:52+0300
2025-07-10T13:52+0300
экономика
гознак
лондонская биржа
банк россии
санкт-петербургская биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года, предполагается, что это будут спот-торги драгметаллом в виде слитков, сообщила торговая площадка. "Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года. Петербургская биржа ведет активную работу по подготовке запуска торгов цветными металлами на Петербургской бирже. Предполагается, что это будут спот-торги золотом в виде слитков (1 лот - 1 слиток). На первом этапе рассматривается запуск торгов двумя видами слитков: мерными, весом 1 кг, и стандартными (банковскими), весом 12 кг", - говорится в сообщении. Чтобы продать слиток, продавец должен будет поместить его в аккредитованное на бирже хранилище, подтвердив качество металла. По результатам сделки право собственности переходит покупателю, и он может его либо оставить в хранилище, либо забрать. Биржа указывает, что рассматривается возможность организации торгов драгметаллами на базе хранилища ООО "Центр поставок и хранения", который получил лицензию Банка России как оператор товарных поставок, а также хранилищ "Гознака", с которым Петербургской биржей было подписано соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского экономического форума. Кроме того, в торгах драгметаллами смогут принять участие недропользователи, аффинажные заводы, банки и промышленные предприятия, приобретающие драгметаллы для производства промышленной продукции (ювелирных изделий, катализаторов и т. д.). Отдельные компании уже проходят процесс аккредитации в секции "Металлы и сплавы". "Одна из главных задач, стоящих перед биржей при запуске каждого нового рынка - обеспечить формирование репрезентативных индикаторов конкурентной рыночной цены. До недавнего времени участники рынка золота ориентировались на ценовые эталоны, сформированные на Лондонской бирже", - указал управляющий директор торговой площадки Игорь Чернышев. "Однако в последние годы правительством России была поставлена задача по формированию Национальной системы ценовых индикаторов на ключевые группы товаров, к которым, безусловно, относятся и драгметаллы. На рынке золота наша задача - обеспечить формирование национальных ценовых индикаторов, независимых от международных бенчмарков, на основе баланса спроса и предложения на российском рынке", - добавил он.
https://1prime.ru/20250708/ugol-859298344.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гознак, лондонская биржа, банк россии, санкт-петербургская биржа
Экономика, Гознак, Лондонская биржа, Банк России, Санкт-Петербургская биржа
13:52 10.07.2025
 
Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года

Торги золотом на Петербургской бирже планируют запустить до конца года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года, предполагается, что это будут спот-торги драгметаллом в виде слитков, сообщила торговая площадка.
"Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года. Петербургская биржа ведет активную работу по подготовке запуска торгов цветными металлами на Петербургской бирже. Предполагается, что это будут спот-торги золотом в виде слитков (1 лот - 1 слиток). На первом этапе рассматривается запуск торгов двумя видами слитков: мерными, весом 1 кг, и стандартными (банковскими), весом 12 кг", - говорится в сообщении.
Чтобы продать слиток, продавец должен будет поместить его в аккредитованное на бирже хранилище, подтвердив качество металла. По результатам сделки право собственности переходит покупателю, и он может его либо оставить в хранилище, либо забрать.
Биржа указывает, что рассматривается возможность организации торгов драгметаллами на базе хранилища ООО "Центр поставок и хранения", который получил лицензию Банка России как оператор товарных поставок, а также хранилищ "Гознака", с которым Петербургской биржей было подписано соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского экономического форума.
Кроме того, в торгах драгметаллами смогут принять участие недропользователи, аффинажные заводы, банки и промышленные предприятия, приобретающие драгметаллы для производства промышленной продукции (ювелирных изделий, катализаторов и т. д.). Отдельные компании уже проходят процесс аккредитации в секции "Металлы и сплавы".
"Одна из главных задач, стоящих перед биржей при запуске каждого нового рынка - обеспечить формирование репрезентативных индикаторов конкурентной рыночной цены. До недавнего времени участники рынка золота ориентировались на ценовые эталоны, сформированные на Лондонской бирже", - указал управляющий директор торговой площадки Игорь Чернышев.
"Однако в последние годы правительством России была поставлена задача по формированию Национальной системы ценовых индикаторов на ключевые группы товаров, к которым, безусловно, относятся и драгметаллы. На рынке золота наша задача - обеспечить формирование национальных ценовых индикаторов, независимых от международных бенчмарков, на основе баланса спроса и предложения на российском рынке", - добавил он.
Погрузчик на угольном складе - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 37%
8 июля, 17:05
 
ЭкономикаГознакЛондонская биржаБанк РоссииСанкт-Петербургская биржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала