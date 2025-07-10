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Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года

Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года - 10.07.2025, ПРАЙМ

Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года

Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года, предполагается, что это будут спот-торги драгметаллом в виде слитков, сообщила торговая... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:52+0300

2025-07-10T13:52+0300

2025-07-10T13:52+0300

экономика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года, предполагается, что это будут спот-торги драгметаллом в виде слитков, сообщила торговая площадка. "Торги золотом на Петербургской бирже могут быть запущены до конца года. Петербургская биржа ведет активную работу по подготовке запуска торгов цветными металлами на Петербургской бирже. Предполагается, что это будут спот-торги золотом в виде слитков (1 лот - 1 слиток). На первом этапе рассматривается запуск торгов двумя видами слитков: мерными, весом 1 кг, и стандартными (банковскими), весом 12 кг", - говорится в сообщении. Чтобы продать слиток, продавец должен будет поместить его в аккредитованное на бирже хранилище, подтвердив качество металла. По результатам сделки право собственности переходит покупателю, и он может его либо оставить в хранилище, либо забрать. Биржа указывает, что рассматривается возможность организации торгов драгметаллами на базе хранилища ООО "Центр поставок и хранения", который получил лицензию Банка России как оператор товарных поставок, а также хранилищ "Гознака", с которым Петербургской биржей было подписано соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского экономического форума. Кроме того, в торгах драгметаллами смогут принять участие недропользователи, аффинажные заводы, банки и промышленные предприятия, приобретающие драгметаллы для производства промышленной продукции (ювелирных изделий, катализаторов и т. д.). Отдельные компании уже проходят процесс аккредитации в секции "Металлы и сплавы". "Одна из главных задач, стоящих перед биржей при запуске каждого нового рынка - обеспечить формирование репрезентативных индикаторов конкурентной рыночной цены. До недавнего времени участники рынка золота ориентировались на ценовые эталоны, сформированные на Лондонской бирже", - указал управляющий директор торговой площадки Игорь Чернышев. "Однако в последние годы правительством России была поставлена задача по формированию Национальной системы ценовых индикаторов на ключевые группы товаров, к которым, безусловно, относятся и драгметаллы. На рынке золота наша задача - обеспечить формирование национальных ценовых индикаторов, независимых от международных бенчмарков, на основе баланса спроса и предложения на российском рынке", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гознак, лондонская биржа, банк россии, санкт-петербургская биржа