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Группа "Аэрофлот" в I полугодии увеличила перевозки пассажиров на 2%

Группа "Аэрофлот" в I полугодии увеличила перевозки пассажиров на 2% - 11.07.2025, ПРАЙМ

Группа "Аэрофлот" в I полугодии увеличила перевозки пассажиров на 2%

Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в первом полугодии 2025 года выросли на 2% - до 25,9 миллиона человек, в июне выросли на 1,4% - до 5,3 миллиона человек, | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:02+0300

2025-07-11T11:02+0300

2025-07-11T11:10+0300

экономика

аэрофлот

бизнес

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров группой "Аэрофлот" в первом полугодии 2025 года выросли на 2% - до 25,9 миллиона человек, в июне выросли на 1,4% - до 5,3 миллиона человек, сообщила компания. В отчете указывается, что перевозки пассажиров в первом полугодии выросли на 2% - с 25,4 миллиона человек до 25,9 миллиона человек. "Ключевые результаты июня 2025 года. Пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с июнем 2024 года и составил 5,3 миллиона пассажиров", - сообщила компания. "Ключевые результаты второго квартала 2025 года. По итогам второго квартала перевезено 14,3 миллиона пассажиров, на 3,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - также добавляется в сообщении.

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аэрофлот, бизнес