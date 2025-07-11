https://1prime.ru/20250711/aeroflot-859395110.html

"Аэрофлот" в I полугодии снизил перевозки пассажиров на 0,7%

"Аэрофлот" в I полугодии снизил перевозки пассажиров на 0,7% - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" в I полугодии снизил перевозки пассажиров на 0,7%

Перевозки пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в первом полугодии снизились на 0,7% - до 13,88 миллиона человек, а только в июне уменьшились на 0,5% - до 2,77... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:10+0300

2025-07-11T11:10+0300

2025-07-11T11:10+0300

экономика

аэрофлот

бизнес

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в первом полугодии снизились на 0,7% - до 13,88 миллиона человек, а только в июне уменьшились на 0,5% - до 2,77 миллиона человек, сообщила в пятницу компания. Год назад эти показатели составляли 13,97 миллиона и 2,79 миллиона пассажиров соответственно. В сообщении приводятся данные и по второму кварталу: "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,5 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года".

https://1prime.ru/20250711/aeroflot-859394315.html

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аэрофлот, бизнес