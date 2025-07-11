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Аграрии Туркмении выполнили обязательства по производству пшеницы

Аграрии Туркмении выполнили обязательства по производству пшеницы - 11.07.2025, ПРАЙМ

Аграрии Туркмении выполнили обязательства по производству пшеницы

Аграрии Туркмении выполнили договорные обязательства по производству пшеницы, реализовав государству свыше 1,4 миллиона тонн зерновых, сообщает в пятницу... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T07:40+0300

2025-07-11T07:40+0300

2025-07-11T07:40+0300

общество

туркмения

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 11 июл – ПРАЙМ. Аграрии Туркмении выполнили договорные обязательства по производству пшеницы, реализовав государству свыше 1,4 миллиона тонн зерновых, сообщает в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По случаю успешного завершения уборочной кампании президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил хлеборобов и тружеников села. Он отметил, что в год 30-летия нейтралитета страны во всех отраслях национальной экономики достигнуты значительные успехи. "От всей души поздравляю с успешным выполнением договорных обязательств перед родиной, сбором на благодатной туркменской земле более 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна!", – заявил туркменский лидер. По словам Бердымухамедова, столь высокое достижение стало возможным в результате сплоченного и самоотверженного труда арендаторов, частных производителей сельхозпродукции, механизаторов, профильных ученых и каждого агрария, прикладывающего огромные силы для выращивания и сбора без потерь урожая зерна. "Мы и впредь продолжим создавать все возможности, чтобы неутомимые хлеборобы, успешно продолжающие исконные традиции земледелия, могли получать щедрые урожаи с родной земли и тем самым повышать благосостояние добросовестным трудом", – добавил он. В этом году в Туркмении под пшеницу было отведено 690 тысяч гектаров. Зерноуборочная кампания стартовала 4 июня. Согласно заявлениям властей, 1,4 миллиона тонн пшеницы достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны в ней.

туркмения

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общество , туркмения, сердар бердымухамедов