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Власти Вологодской области сообщили о закрытии сотен алкомаркетов

Власти Вологодской области сообщили о закрытии сотен алкомаркетов - 11.07.2025, ПРАЙМ

Власти Вологодской области сообщили о закрытии сотен алкомаркетов

После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 278 алкомаркетов из 610, сообщила пресс-служба губернатора... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T21:49+0300

2025-07-11T21:49+0300

2025-07-11T21:49+0300

общество

вологодская область

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 278 алкомаркетов из 610, сообщила пресс-служба губернатора региона. "В целом на Вологодчине закрылись уже 278 алкомаркектов из 610 существовавших. Только на этой неделе прекратили свою деятельность пять алкомаркетов и две "наливайки". В областной столице закрыты 77 точек из 119, в Череповце – 134 алкомаркета из 265", - говорится в сообщении. Также в регионе продолжается работа по профилактике рынка вейп-продукции – эта инициатива стартовала 9 июня. На данный момент свою деятельность прекратили уже 82 торговые точки из 316 работавших, и только за неделю закрылись еще 15 мест по продаже вейпов. "Киберсекция и мотосалон появились на месте вейп-шопа и алкомаркета в Череповце. Мотосалон открыт на улице Ленинградской, 1, где ранее торговали вейпами. Владелец перепрофилировал бизнес и начнет продавать электромотоциклы, электросамокаты и комплектующие к ним. Другой пример смены профиля – появление киберсекции на месте алкомаркета на улице Батюшкова, 2. Подростки здесь будут изучать компьютерную грамотность, заниматься киберспортом, учиться работать в команде. Поддерживаем бизнес, готовый менять профиль", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что правительство региона оказывает содействие в перепрофилировании субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), торгующим алкогольной продукцией, и предлагает им льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года через областной Фонд микрокредитования. Предприниматели могут воспользоваться выгодными условиями для приобретения специализированного оборудования и мебели для открытия новой торговой точки. В настоящее время прорабатывается алгоритм предоставления подобной меры поддержки для бизнеса, торгующего вейпами и никотиносодержащей продукцией. По словам Филимонова, правительство Вологодской области готово и будет оказывать помощь в перепрофилировании таким торговым объектам. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

https://1prime.ru/20250506/gubernator-857299996.html

вологодская область

череповец

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общество , вологодская область, череповец