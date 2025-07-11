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СМИ: в США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана - 11.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана
СМИ: в США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана - 11.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана
Агентство по сокращению военной угрозы США, которое курировало разработку бомб GBU-57, до сих не знает, достигли ли бомбы необходимой глубины удара, которая... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:28+0300
2025-07-11T11:28+0300
политика
иран
сша
израиль
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Агентство по сокращению военной угрозы США, которое курировало разработку бомб GBU-57, до сих не знает, достигли ли бомбы необходимой глубины удара, которая позволила бы полностью уничтожить иранские ядерные объекты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. "Два чиновника из агентства по сокращению военной угрозы, которое потратило десятилетия на разработку бомб GBU-57 специально для уничтожения объектов Ирана, заявили, что они до сих пор не знают, достигли ли боеприпасы тех глубин, для которых были разработаны", - говорится в публикации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://1prime.ru/20250707/iran-859252009.html
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иран, сша, израиль, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
11:28 11.07.2025
 
СМИ: в США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана

AP: в США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Агентство по сокращению военной угрозы США, которое курировало разработку бомб GBU-57, до сих не знает, достигли ли бомбы необходимой глубины удара, которая позволила бы полностью уничтожить иранские ядерные объекты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
"Два чиновника из агентства по сокращению военной угрозы, которое потратило десятилетия на разработку бомб GBU-57 специально для уничтожения объектов Ирана, заявили, что они до сих пор не знают, достигли ли боеприпасы тех глубин, для которых были разработаны", - говорится в публикации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы
7 июля, 15:23
 
ПолитикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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