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Фондовые индексы АТР в основном растут
Фондовые индексы АТР в основном растут - 11.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно растут на ожиданиях рынков более благоприятной... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:12+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно растут на ожиданиях рынков более благоприятной макроэкономической среды и меньшего негативного влияния на нее импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,05%, до 3 546,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2 119,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,84%, до 23 470 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,09%, до 3 186,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,01%, до 8 590,4 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,06%, до 39 623,5 пункта. Мировые рынки продолжают следить за макроэкономической ситуацией и оценивают влияние на нее введения импортных пошлин со стороны США. "Введение импортных пошлин и смягчение денежно-кредитной политики (Федеральной резервной системы США - ред.), возможно, окажут существенное макроэкономическое влияние на фондовые рынки в Азии в третьем квартале", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs. Эксперты добавляют, что даже если введенные тарифные ставки несколько превысят базовые ожидаемые значения, то это не окажет сильного негативного воздействия, которого опасались рынки в начале второго квартала. Ссылаясь на более благоприятную макроэкономическую среду и выросшую определенность вокруг импортных пошлин со стороны США, аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы по азиатским рынкам, передает агентство Блумберг.
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сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, goldman sachs, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Goldman Sachs, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно растут на ожиданиях рынков более благоприятной макроэкономической среды и меньшего негативного влияния на нее импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,05%, до 3 546,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2 119,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,84%, до 23 470 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,09%, до 3 186,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,01%, до 8 590,4 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,06%, до 39 623,5 пункта.
Мировые рынки продолжают следить за макроэкономической ситуацией и оценивают влияние на нее введения импортных пошлин со стороны США.
"Введение импортных пошлин и смягчение денежно-кредитной политики (Федеральной резервной системы США - ред.), возможно, окажут существенное макроэкономическое влияние на фондовые рынки в Азии в третьем квартале", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs. Эксперты добавляют, что даже если введенные тарифные ставки несколько превысят базовые ожидаемые значения, то это не окажет сильного негативного воздействия, которого опасались рынки в начале второго квартала.
Ссылаясь на более благоприятную макроэкономическую среду и выросшую определенность вокруг импортных пошлин со стороны США, аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы по азиатским рынкам, передает агентство Блумберг.
Фондовые индексы АТР в основном выросли вслед за техсектором США