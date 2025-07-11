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В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию
В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию
Земельный суд Марбурга приговорил 56-летного гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей класса люкс на сумму около... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T16:39+0300
2025-07-11T16:39+0300
германия
бизнес
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Земельный суд Марбурга приговорил 56-летного гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей класса люкс на сумму около 5 миллионов евро в Россию, говорится в совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможенного управления Эссена. "Земельный суд Марбурга признал его виновным в 71 случае продажи и экспорта автомобилей класса люкс в Россию, что нарушает закон о внешней торговле. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам тюремного заключения и конфискации имущества в размере стоимости незаконно вывезенных транспортных средств, которая составляет около 5 миллионов евро", – сказано в документе. Решение суда еще не вступило в законную силу. Европейский союз запретил в марте 2022 года экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей стоимостью больше 50 тысяч евро.
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германия, бизнес
ГЕРМАНИЯ, Бизнес
16:39 11.07.2025
 
В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию

Гражданин Германии получил пять лет за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Земельный суд Марбурга приговорил 56-летного гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей класса люкс на сумму около 5 миллионов евро в Россию, говорится в совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможенного управления Эссена.
"Земельный суд Марбурга признал его виновным в 71 случае продажи и экспорта автомобилей класса люкс в Россию, что нарушает закон о внешней торговле. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам тюремного заключения и конфискации имущества в размере стоимости незаконно вывезенных транспортных средств, которая составляет около 5 миллионов евро", – сказано в документе.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Европейский союз запретил в марте 2022 года экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей стоимостью больше 50 тысяч евро.
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