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В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию

В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в Россию

Земельный суд Марбурга приговорил 56-летного гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей класса люкс на сумму около... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T16:39+0300

2025-07-11T16:39+0300

2025-07-11T16:39+0300

германия

бизнес

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Земельный суд Марбурга приговорил 56-летного гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей класса люкс на сумму около 5 миллионов евро в Россию, говорится в совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможенного управления Эссена. "Земельный суд Марбурга признал его виновным в 71 случае продажи и экспорта автомобилей класса люкс в Россию, что нарушает закон о внешней торговле. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам тюремного заключения и конфискации имущества в размере стоимости незаконно вывезенных транспортных средств, которая составляет около 5 миллионов евро", – сказано в документе. Решение суда еще не вступило в законную силу. Европейский союз запретил в марте 2022 года экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей стоимостью больше 50 тысяч евро.

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германия

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германия, бизнес