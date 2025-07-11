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ЦБ отметил увеличение денежной базы России
ЦБ отметил увеличение денежной базы России - 11.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил увеличение денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 июля увеличилась до 18,35 триллиона рублей с 18,26 триллиона на 27 июня, сообщил Банк России. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T11:31+0300
2025-07-11T11:31+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 июля увеличилась до 18,35 триллиона рублей с 18,26 триллиона на 27 июня, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 83,1 миллиарда рублей, или на 0,46%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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ЦБ отметил увеличение денежной базы России
ЦБ: денежная база России в узком определении увеличилась до 18,35 трлн рублей
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 июля увеличилась до 18,35 триллиона рублей с 18,26 триллиона на 27 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю увеличился на 83,1 миллиарда рублей, или на 0,46%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Банк России отметил увеличение денежной базы в июне