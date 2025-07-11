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Московская биржа возобновит торги акциями ЮГК

Московская биржа возобновит торги акциями ЮГК - 11.07.2025, ПРАЙМ

Московская биржа возобновит торги акциями ЮГК

Московская биржа с 14 июля возобновит торги акциями ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в связи с отменой предписания ЦБ РФ, следует из сообщения торговой... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T16:41+0300

2025-07-11T16:41+0300

2025-07-11T16:41+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 14 июля возобновит торги акциями ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в связи с отменой предписания ЦБ РФ, следует из сообщения торговой площадки. "С 14 июля 2025 года Московская биржа возобновляет торги акциями ПАО "ЮГК" в связи с отменой предписания Банка России. Торги стартуют с аукциона открытия (9:50-10:00), акции ЮГК 14 июля будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях. В последующие дни сделки с бумагами компании можно будет заключать во всех торговых сессиях. Торги акциями ЮГК были приостановлены во всех режимах торгов 4 июля 2025 года на основании предписания Банка России", - говорится в сообщении биржи. Также о возобновлении торгов акциями ЮГК с 14 июля объявила и "СПБ Биржа". Суд Челябинска ранее в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял у Константина Струкова в доход государства 100% долей в ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежавшие ему акции ПАО "Южуралзолото Группа компаний" и другие активы. Банк России принимал решение о приостановке биржевых торгов акциями ЮГК в связи с высокой волатильностью и потенциально высокими неоправданными потерями инвесторов, чтобы дать рынку успокоиться, заявлял заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

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общество , рф, челябинск, югк, банк россии