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Инвесторы разочарованы, но не утратили оптимизма - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Инвесторы разочарованы, но не утратили оптимизма
Инвесторы разочарованы, но не утратили оптимизма - 11.07.2025, ПРАЙМ
Инвесторы разочарованы, но не утратили оптимизма
Российский фондовый рынок завершает вторую неделю разнонаправлено: рост индекса RGBI остановился после 7 недель восходящего движения на уровне 115, индекс РТС... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T18:14+0300
2025-07-11T18:14+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859411847.jpg?1752246847
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершает вторую неделю разнонаправлено: рост индекса RGBI остановился после 7 недель восходящего движения на уровне 115, индекс РТС потерял чуть больше 3%, даже на фоне крепкого рубля, а индекс Мосбиржи упал на 4,5%.Инвесторов разочаровал резкий рост недельной инфляции с уже привычных 0,07% до 0,79%, однако этот факт вряд ли связан со смягчением политики ЦБ РФ, т.к. в основном вызван плановой индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля. Ожидания рынка по поводу заседания Банка России через 2 недели остаются по-прежнему оптимистичными: рынок ждет снижения ставки минимум на 100 б.п.Вторым фактором снижения индекса стали два внушительных дивидендных гэпа, которые на этой неделе возникли в акциях Х5 и ВТБ. Обе эти компании в этом сезоне собираются выплатить своим акционерам значительные дивиденды, в связи с чем гэп после дивидендной отсечки на акциях Х5 составил 19%, а на ВТБ – 24%.Геополитический фактор так же вносит элемент разочарования: переговоры не продвигаются, российский рынок по-прежнему находится под давлением имеющихся и потенциальных новых санкций, а между тем фактор отмены санкций уже закладывался в цены акций весной текущего года, и сейчас инвесторы отыгрывают свои пока не оправдавшиеся ожидания.В середине недели индекс МосБиржи пробил вниз диапазон 2 730 – 2 830, в котором пребывал последние два месяца, что делает вероятным дальнейшее, пусть даже локальное, движение на 2520.Рубль упорно удерживает достигнутые высоты и пока не демонстрирует попыток ослабления.На корпоративном фронте на этой неделе отчитались несколько компаний. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6М2025: рост чистых доходов и чистой прибыли на 15,5% и 7,5% соответственно. Novabev представил операционные результаты за 2К25 и 1П25: компания показала рост отгрузок по итогам квартала и полугодия. Новатэк опубликовал производственные результаты за 2К25 и 1П25: увеличение объема добычи на 2.6% и получил рейтинг ААА от китайского агентства CSCI Pengyuan, в качестве одного из ключевых участников мирового рынка СПГ, что, впрочем, не оказало позитивного влияния на динамику котировок акций, которые за неделю потеряли около 3.5% вместе с рынком в целом.Совет директоров Яндекса принял решение о допэмиссии 3,7 млн акций для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников.С 9 июля акции FixPrice будут включены в первый уровень листинга на МосБирже, а торги ими начнутся 20 августа.На следующей неделе МосБиржа возобновит торги акциями ЮГК в связи с отменой предписания Банка России, согласно которому 4 июля торги были приостановлены в связи с высокой волатильностью акций на фоне новостей о передаче государству долей основного владельца компании. На прошлой неделе акции ЮГК потеряли почти 25% за 3 дня, и после возобновления торгов нисходящая динамика на фоне высокой волатильности имеет шанс продолжиться.Автор - Валентина Савенкова, директор Департамента образовательных программ ИК "ВЕЛЕС Капитал"
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Валентина Савенкова
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Валентина Савенкова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849508413_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_2bdda7c0fc1f4f3a9fb1d02f345cdf51.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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мнения аналитиков, мосбиржа
Мнения аналитиков, Мосбиржа
18:14 11.07.2025
 
Инвесторы разочарованы, но не утратили оптимизма

Эксперт Савенкова: индекс Мосбиржи упал на 4,5% на нескольких неприятных фактах

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Валентина Савенкова, руководитель проектов ИК ВЕЛЕС Капитал
Валентина Савенкова
Директор департамента образовательных программ ИК "ВЕЛЕС Капитал"
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершает вторую неделю разнонаправлено: рост индекса RGBI остановился после 7 недель восходящего движения на уровне 115, индекс РТС потерял чуть больше 3%, даже на фоне крепкого рубля, а индекс Мосбиржи упал на 4,5%.
Инвесторов разочаровал резкий рост недельной инфляции с уже привычных 0,07% до 0,79%, однако этот факт вряд ли связан со смягчением политики ЦБ РФ, т.к. в основном вызван плановой индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля. Ожидания рынка по поводу заседания Банка России через 2 недели остаются по-прежнему оптимистичными: рынок ждет снижения ставки минимум на 100 б.п.
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Вторым фактором снижения индекса стали два внушительных дивидендных гэпа, которые на этой неделе возникли в акциях Х5 и ВТБ. Обе эти компании в этом сезоне собираются выплатить своим акционерам значительные дивиденды, в связи с чем гэп после дивидендной отсечки на акциях Х5 составил 19%, а на ВТБ – 24%.
Геополитический фактор так же вносит элемент разочарования: переговоры не продвигаются, российский рынок по-прежнему находится под давлением имеющихся и потенциальных новых санкций, а между тем фактор отмены санкций уже закладывался в цены акций весной текущего года, и сейчас инвесторы отыгрывают свои пока не оправдавшиеся ожидания.
В середине недели индекс МосБиржи пробил вниз диапазон 2 730 – 2 830, в котором пребывал последние два месяца, что делает вероятным дальнейшее, пусть даже локальное, движение на 2520.
Рубль упорно удерживает достигнутые высоты и пока не демонстрирует попыток ослабления.
На корпоративном фронте на этой неделе отчитались несколько компаний. Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6М2025: рост чистых доходов и чистой прибыли на 15,5% и 7,5% соответственно. Novabev представил операционные результаты за 2К25 и 1П25: компания показала рост отгрузок по итогам квартала и полугодия. Новатэк опубликовал производственные результаты за 2К25 и 1П25: увеличение объема добычи на 2.6% и получил рейтинг ААА от китайского агентства CSCI Pengyuan, в качестве одного из ключевых участников мирового рынка СПГ, что, впрочем, не оказало позитивного влияния на динамику котировок акций, которые за неделю потеряли около 3.5% вместе с рынком в целом.
Совет директоров Яндекса принял решение о допэмиссии 3,7 млн акций для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников.
С 9 июля акции FixPrice будут включены в первый уровень листинга на МосБирже, а торги ими начнутся 20 августа.
На следующей неделе МосБиржа возобновит торги акциями ЮГК в связи с отменой предписания Банка России, согласно которому 4 июля торги были приостановлены в связи с высокой волатильностью акций на фоне новостей о передаче государству долей основного владельца компании. На прошлой неделе акции ЮГК потеряли почти 25% за 3 дня, и после возобновления торгов нисходящая динамика на фоне высокой волатильности имеет шанс продолжиться.
Автор - Валентина Савенкова, директор Департамента образовательных программ ИК "ВЕЛЕС Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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