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Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 11.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T11:48+0300

2025-07-11T11:48+0300

2025-07-11T11:48+0300

экономика

общество

сша

бразилия

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

nasdaq composite

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,01%, до 3 510,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 116,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,46%, до 24 139,57 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,23%, до 3 175,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 8 580,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,19%, до 39 569,68 пункта. Поддержала торги в Азии динамика из США. В четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды. Трейдеры обратили внимание и на аналитические прогнозы. Ранее аналитики Goldman Sachs Group повысили свой прогноз по азиатским акциям (кроме Японии), объясняя это более благоприятными макроэкономическими условиями и большей ясностью по тарифам, сообщило агентство Блумберг. Инвесторы в то же время обеспокоены перспективами торговой политики. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Днем ранее было объявлено о пошлинах в 50% на все товары из Бразилии. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что пошлины на товары из Бразилии были введены из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро. Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.

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сша

бразилия

азиатско-тихоокеанский регион

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общество , сша, бразилия, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite