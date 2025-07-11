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Минфин Британии назвал "неутешительным" сокращение ВВП второй месяц подряд
Минфин Британии назвал "неутешительным" сокращение ВВП второй месяц подряд - 11.07.2025, ПРАЙМ
Минфин Британии назвал "неутешительным" сокращение ВВП второй месяц подряд
Показатели роста ВВП в Великобритании "неутешительны", заявила в пятницу министр финансов страны Рэйчел Ривз, комментируя опубликованные управлением... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:32+0300
2025-07-11T13:32+0300
2025-07-11T13:32+0300
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ЛОНДОН, 11 июл - ПРАЙМ. Показатели роста ВВП в Великобритании "неутешительны", заявила в пятницу министр финансов страны Рэйчел Ривз, комментируя опубликованные управлением национальной статистики (ONS) экономические показатели. Ранее в пятницу были опубликованы данные по ВВП Великобритании. Показатель в мае снизился на 0,1% к апрелю, тогда как ожидался его рост на 0,1%. В апреле экономика сократилась на 0.3%. "Рост доходов людей - моя основная задача. Несмотря на то, что сегодняшние цифры неутешительны, я полна решимости придать импульс экономическому росту", - заявила Ривз в комментарии британским СМИ. В ONS отметили заметный спад в производстве и строительстве в мае. Сокращение было лишь частично компенсировано ростом в сфере услуг. Промышленное производство снизилось к апрелю на 0,9%, тогда как аналитики ожидали нулевой динамики. Стоимость фунта стерлингов к доллару в пятницу днем усилила снижение после публикации слабой макростатистики.
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общество , великобритания
Экономика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Минфин Британии назвал "неутешительным" сокращение ВВП второй месяц подряд
Глава Минфина Британии Ривз назвала неутешительными данные по ВВП страны
ЛОНДОН, 11 июл - ПРАЙМ. Показатели роста ВВП в Великобритании "неутешительны", заявила в пятницу министр финансов страны Рэйчел Ривз, комментируя опубликованные управлением национальной статистики (ONS) экономические показатели.
Ранее в пятницу были опубликованы данные по ВВП Великобритании. Показатель в мае снизился на 0,1% к апрелю, тогда как ожидался его рост на 0,1%. В апреле экономика сократилась на 0.3%.
"Рост доходов людей - моя основная задача. Несмотря на то, что сегодняшние цифры неутешительны, я полна решимости придать импульс экономическому росту", - заявила Ривз в комментарии британским СМИ.
В ONS отметили заметный спад в производстве и строительстве в мае. Сокращение было лишь частично компенсировано ростом в сфере услуг. Промышленное производство снизилось к апрелю на 0,9%, тогда как аналитики ожидали нулевой динамики.
Стоимость фунта стерлингов к доллару в пятницу днем усилила снижение после публикации слабой макростатистики.
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