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"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка - 11.07.2025, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка
"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка - 11.07.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка
"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных кредитами Сбербанка, на 86,3 и 102,7 миллиарда рублей. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T16:40+0300
2025-07-11T16:40+0300
экономика
дом.рф
сбербанк
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных кредитами Сбербанка, на 86,3 и 102,7 миллиарда рублей. "Ипотечные покрытия выпусков полностью сформированы из электронных закладных и включают более 65 тысяч кредитов, выданных по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3 миллионов квадратных метров жилья. Эмитентом выступил "Ипотечный агент Дом.РФ", - говорится в сообщении госкомпании. Более половины (54%) ипотечного покрытия выпуска на 102,7 миллиарда рублей состоит из закладных с залогом прав по договорам долевого участия. На текущий момент это самая крупная на рынке сделка секьюритизации кредитов на строящееся жилье, подчеркивается в пресс-релизе.
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дом.рф, сбербанк
Экономика, Дом.РФ, Сбербанк
16:40 11.07.2025
 
"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка

"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных кредитами Сбербанка

© fotolia.com / Dmitriy Melnikov%Недвижимость и деньги
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / Dmitriy Melnikov
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных кредитами Сбербанка, на 86,3 и 102,7 миллиарда рублей.
"Ипотечные покрытия выпусков полностью сформированы из электронных закладных и включают более 65 тысяч кредитов, выданных по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3 миллионов квадратных метров жилья. Эмитентом выступил "Ипотечный агент Дом.РФ", - говорится в сообщении госкомпании.
Более половины (54%) ипотечного покрытия выпуска на 102,7 миллиарда рублей состоит из закладных с залогом прав по договорам долевого участия. На текущий момент это самая крупная на рынке сделка секьюритизации кредитов на строящееся жилье, подчеркивается в пресс-релизе.
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ЭкономикаДом.РФСбербанк
 
 
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