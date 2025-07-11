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"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка

"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка - 11.07.2025, ПРАЙМ

"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций Сбербанка

"Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных кредитами Сбербанка, на 86,3 и 102,7 миллиарда рублей. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T16:40+0300

2025-07-11T16:40+0300

2025-07-11T16:40+0300

экономика

дом.рф

сбербанк

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. "Дом.РФ" разместил два выпуска ипотечных облигаций, обеспеченных кредитами Сбербанка, на 86,3 и 102,7 миллиарда рублей. "Ипотечные покрытия выпусков полностью сформированы из электронных закладных и включают более 65 тысяч кредитов, выданных по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3 миллионов квадратных метров жилья. Эмитентом выступил "Ипотечный агент Дом.РФ", - говорится в сообщении госкомпании. Более половины (54%) ипотечного покрытия выпуска на 102,7 миллиарда рублей состоит из закладных с залогом прав по договорам долевого участия. На текущий момент это самая крупная на рынке сделка секьюритизации кредитов на строящееся жилье, подчеркивается в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20250711/gelendzhik-859393648.html

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дом.рф, сбербанк