https://1prime.ru/20250711/chernyshenko-859388912.html

Более 230 тысяч интуристов въехали в Россию по электронной визе

Более 230 тысяч интуристов въехали в Россию по электронной визе - 11.07.2025, ПРАЙМ

Более 230 тысяч интуристов въехали в Россию по электронной визе

Более 230 тысяч иностранных туристов за январь-май 2025 года въехали в Россию по электронной визе, всего же с момента введения ею воспользовались порядка 940... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T09:29+0300

2025-07-11T09:29+0300

2025-07-11T09:44+0300

общество

рф

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Более 230 тысяч иностранных туристов за январь-май 2025 года въехали в Россию по электронной визе, всего же с момента введения ею воспользовались порядка 940 тысяч иностранных путешественников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."За 5 месяцев 2025 года по ней (электронной визе - ред.) в страну въехали более 230 тысяч иностранных туристов, а всего за время действия механизма им воспользовались 940 тысяч человек. Новые меры позволят сделать Россию еще более доступной для международных путешественников и укрепят позиции страны на мировом туристическом рынке", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.Платформа для оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а срока пребывания по ней в России с 16 до 30 суток.Вице-премьер отметил, что продление срока действия электронной визы и увеличение допустимого срока пребывания в России – это важный шаг навстречу иностранным туристам.В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что министерство системно работает над повышением привлекательности России для иностранных туристов."Электронная виза – один из важных механизмов упрощенного въезда для туристов. Следующий шаг, который сейчас рассматривается, – возможность ее многократного использования", - сказал Решетников, его слова привели в сообщении.

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общество , рф, дмитрий чернышенко