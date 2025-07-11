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В США пациент умер от чумы - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В США пациент умер от чумы
В США пациент умер от чумы - 11.07.2025, ПРАЙМ
В США пациент умер от чумы
Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH). | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T22:19+0300
2025-07-11T22:19+0300
сша
чума
медицина
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH). "Здравоохранение Северной Аризоны недавно оказывало помощь пациенту в отделении неотложной помощи медицинского центра Флагстафф. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось ... Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что по результатам экспресс-диагностики был поставлен предварительный диагноз Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму", - говорится в заявлении NAH, полученном телеканалом Fox 10 Phoenix. NAH добавила, что сотрудничает с департаментом здравоохранения и социальных служб округа Коконино и департаментом здравоохранения штата Аризона, как и положено в случаях с инфекционными заболеваниями.
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сша, чума, медицина
США, чума, медицина
22:19 11.07.2025
 
В США пациент умер от чумы

В одной из больниц Аризоны пациент умер от чумы

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСкорая помощь в США
Скорая помощь в США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH).
"Здравоохранение Северной Аризоны недавно оказывало помощь пациенту в отделении неотложной помощи медицинского центра Флагстафф. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось ... Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что по результатам экспресс-диагностики был поставлен предварительный диагноз Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму", - говорится в заявлении NAH, полученном телеканалом Fox 10 Phoenix.
NAH добавила, что сотрудничает с департаментом здравоохранения и социальных служб округа Коконино и департаментом здравоохранения штата Аризона, как и положено в случаях с инфекционными заболеваниями.
 
СШАчумамедицина
 
 
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