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Названы крупнейшие импортеры российских энергоресурсов в ЕС в июне

Названы крупнейшие импортеры российских энергоресурсов в ЕС в июне - 11.07.2025, ПРАЙМ

Названы крупнейшие импортеры российских энергоресурсов в ЕС в июне

Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Бельгия, Франция, Словакия и Нидерланды - заплатили 1,2 миллиарда евро в... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T17:48+0300

2025-07-11T17:48+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Бельгия, Франция, Словакия и Нидерланды - заплатили 1,2 миллиарда евро в июне за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата. "В июне 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили в общей сложности 1,2 миллиарда евро. ЕС не вводит санкции на природный газ, на который приходится более 72% этого импорта и который в основном поставляется по трубопроводам или в виде сжиженного газа. Остальная часть приходится в основном на нефть, которая продолжает поступать в Венгрию и Словакию", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 356 миллионов евро. Второе место заняла Бельгия, на нее пришлось 300 миллионов евро. Указывается, что импорт полностью составил российский СПГ, его поставки в страну выросли на 12% в месячном выражении. Франция в июне закупила российского СПГ на сумму в 232 миллиона евро. В то же время, как поясняют аналитики CREA, если этот газ импортируется через Францию, необязательно, что он потребляется там же. Со ссылкой на недавнее исследование отмечается, что часть российского СПГ, поступающего в страну через терминал в Дюнкерке, поставляется в Германию. Четвертое место заняла Словакия - почти 81% ее импорта составила нефть, поставляемая по "Дружбе" суммарно на 178 миллионов евро. Нидерланды за прошедший месяц закупили СПГ на сумму в 99 миллионов евро.

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венгрия, франция, бельгия, ес, евростат, газ