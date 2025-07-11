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Дефицит бюджета США в июне составил $11 миллиардов, считают аналитики
Дефицит бюджета США в июне составил $11 миллиардов, считают аналитики - 11.07.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в июне составил $11 миллиардов, считают аналитики
Дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T08:09+0300
2025-07-11T08:09+0300
2025-07-11T08:09+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в пятницу, 11 июля, в 21.00 мск. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о промышленном производстве в Великобритании. Ожидается, что в мае показатель не изменился по отношению к апрелю. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на 7 - до 425 установок.
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общество , сша, великобритания
Экономика, Общество , США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Дефицит бюджета США в июне составил $11 миллиардов, считают аналитики
Trading Economics: дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июне составил 11 миллиардов долларов после 316 миллиардов месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в пятницу, 11 июля, в 21.00 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о промышленном производстве в Великобритании. Ожидается, что в мае показатель не изменился по отношению к апрелю.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на 7 - до 425 установок.
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