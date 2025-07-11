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Дело экс-руководителей Дальнегорского ГОКа направили в суд

Дело экс-руководителей Дальнегорского ГОКа направили в суд - 11.07.2025, ПРАЙМ

Дело экс-руководителей Дальнегорского ГОКа направили в суд

Ущерб от действий экс-руководителей Дальнегорского ГОКа составил 7,655 миллиарда рублей, дело направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T07:07+0300

2025-07-11T07:07+0300

2025-07-11T07:07+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - ПРАЙМ. Ущерб от действий экс-руководителей Дальнегорского ГОКа составил 7,655 миллиарда рублей, дело направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Арбитражный суд Приморского края в сентябре 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании "Фининвест", признав незаконной приватизацию Дальнегорского ГОКа - единственного в РФ производителя борной кислоты. В ноябре того же года суд арестовал исполнительного директора Дальнегорского ГОКа Дмитрия Рачкова и коммерческого директора ГХК "Бор" Владимира Кантура по обвинению в выводе и присвоении через офшоры 240 миллионов рублей. Они обвиняются в том, что с октября 2017 по июнь 2021 года, реализуя преступную схему по дроблению бизнеса с целью создания "центров прибыли и убытков", заключили формальные договоры между Дальнегорским ГОКом и аффилированными юрлицами, что позволило вывести и присвоить деньги. По версии следствия, эти действия причинили серьезный ущерб финансовому положению ГОКа и образовали задолженность по налоговым и страховым взносам. В ноябре 2023 года Дальнегорский районный суд по требованию ГП обратил в доход РФ в счет возмещения вреда 100% доли в уставных капиталах ООО "ГХК Бор", ООО "ФинИнвест", ООО НПП "Силика". Ранее прокуратура сообщала об ущербе в 1,4 миллиарда рублей. "Причиненный ущерб составил 7 миллиардов 655 миллионов рублей… Расследование завершено, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк. По предварительным данным следствия, с декабря 2011 года по сентябрь 2022 года бывшие руководители ГОКа незаконно присвоили принадлежащие государству полезные ископаемые при производстве борсодержащей продукции. Кроме того, они похитили денежные средства одного из предприятий, а также средства, подлежащие уплате в бюджет РФ. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В процессе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 377 миллионов рублей, а также приняты обеспечительные меры в отношении активов нескольких предприятий на сумму более 3,7 миллиарда рублей. Предприятия были обращены в доход РФ. Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК "Бор". Продукция ГОК используется в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморья сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте городского округа.

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общество , рф, приморский край, владивосток, мвд, гок