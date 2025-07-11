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Депутат предложил включить частные земли в туристские тропы

Депутат предложил включить частные земли в туристские тропы - 11.07.2025, ПРАЙМ

Депутат предложил включить частные земли в туристские тропы

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T01:16+0300

2025-07-11T01:16+0300

2025-07-11T01:16+0300

общество

рф

госдума

единая россия

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и территории в туристские тропы. "Предлагаю предусмотреть для владельцев частной земли возможность включения их объектов и территорий в туристские тропы. На мой взгляд, бизнес сам будем в этом заинтересован", - сказал он агентству. По мнению депутата, информация в новой национальной системе туристских троп должна быть доступной для граждан в целях планирования своего отдыха. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Законопроект дает определение туристской тропы - туристский ресурс, предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, расположенный на землях, земельных участках, поверхностях искусственных сооружений и водных объектах, обустроенный системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или по всей протяжённости которого могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, госдума, единая россия