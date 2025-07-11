https://1prime.ru/20250711/deputat-859381812.html
Депутат предложил включить частные земли в туристские тропы
Депутат предложил включить частные земли в туристские тропы - 11.07.2025, ПРАЙМ
Депутат предложил включить частные земли в туристские тропы
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T01:16+0300
2025-07-11T01:16+0300
2025-07-11T01:16+0300
общество
рф
госдума
единая россия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и территории в туристские тропы.
"Предлагаю предусмотреть для владельцев частной земли возможность включения их объектов и территорий в туристские тропы. На мой взгляд, бизнес сам будем в этом заинтересован", - сказал он агентству.
По мнению депутата, информация в новой национальной системе туристских троп должна быть доступной для граждан в целях планирования своего отдыха.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Законопроект дает определение туристской тропы - туристский ресурс, предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, расположенный на землях, земельных участках, поверхностях искусственных сооружений и водных объектах, обустроенный системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или по всей протяжённости которого могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения
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общество , рф, госдума, единая россия
Общество , РФ, Госдума, Единая Россия
Депутат предложил включить частные земли в туристские тропы
Депутат Антропенко предложил включить частные земли в туристские тропы
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и территории в туристские тропы.
"Предлагаю предусмотреть для владельцев частной земли возможность включения их объектов и территорий в туристские тропы. На мой взгляд, бизнес сам будем в этом заинтересован", - сказал он агентству.
По мнению депутата, информация в новой национальной системе туристских троп должна быть доступной для граждан в целях планирования своего отдыха.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Законопроект дает определение туристской тропы - туристский ресурс, предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, расположенный на землях, земельных участках, поверхностях искусственных сооружений и водных объектах, обустроенный системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или по всей протяжённости которого могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения