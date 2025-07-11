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Дачников предупредили о штрафах за “неправильные” кусты и деревья

Дачников предупредили о штрафах за “неправильные” кусты и деревья - 11.07.2025, ПРАЙМ

Дачников предупредили о штрафах за “неправильные” кусты и деревья

Соблюдение правил посадки кустов и деревьев позволит не только избежать конфликтов с соседями и санкций со стороны контролирующих органов, но и создать... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T02:02+0300

2025-07-11T02:02+0300

2025-07-11T02:02+0300

дача

дачные работы

бизнес

общество

елена кудерко

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Соблюдение правил посадки кустов и деревьев позволит не только избежать конфликтов с соседями и санкций со стороны контролирующих органов, но и создать комфортную среду для всех. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.Прежде всего, возникает вопрос безопасности. Старые больные деревья, а также породы с ломкой древесиной представляют серьезную угрозу в случае сильных ветров или обильных снегопадов."Падение ветвей или даже целого дерева способно нанести значительный ущерб соседскому имуществу. Ответственность понесет владелец участка, где произрастало дерево", - предупреждает адвокат.Также необходимо помнить об освещенности соседского участка. Раскидистое дерево, высаженное в непосредственной близости от соседского участка, может создать густую тень, лишая соседа возможности культивировать светолюбивые растения.Еще один нюанс: мощная корневая система некоторых древесных пород способна разрушить фундамент построек или повредить инженерные коммуникации, проложенные на соседней территории. В процессе роста корневые системы деревьев и кустарников могут повредить и подземные сети водопровода, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, а также линии электропередач и кабели связи."В связи с этим минимальное расстояние от дерева до коммуникации должно составлять не менее 2 метров, а от кустарника – не менее 0,5 метра", - напоминает адвокат.Перед началом посадочных работ эксперт рекомендует уточнить местоположение инженерных сетей на собственном участке и на прилегающих территориях.Оособое внимание следует уделять расстоянию до построек. Так, не допускается высадка высокорослых деревьев ближе 5 метров к жилым домам или хозяйственным постройкам, среднерослых – ближе 3 метров, а кустарников – ближе 1,5 метров."Требование касается, как собственных построек, так и объектов на соседних участках. Данные нормативы продиктованы требованиями пожарной безопасности на случай пожара и, кроме того, призваны предотвратить повреждение фундаментов зданий корневой системой разросшегося дерева", - говорит Кудерко.Для грамотного планирования земельного участка рекомендуется обратиться к специалисту по ландшафтному дизайну либо тщательно изучить нормативные документы. Как правило, в документах СНТ или градостроительных правилах муниципалитета, на территории которого расположен участок, содержатся конкретные требования к посадкам. При отсутствии местных нормативов необходимо руководствоваться общепринятыми строительными правилами и нормами (СП).Основные положения, по словам юриста, отражены в пункте 6.7 СП 53.13330.2019, устанавливающем следующие минимальные расстояния до границы соседнего участка:Если рядом с участком проходят линии электропередач (ЛЭП), необходимо руководствоваться правилами, изложенными в пункте 8.12 СП 53.13330.2019. На территории садоводства запрещается посадка деревьев и высокорослых кустарников под воздушными ЛЭП на расстоянии менее 2 метров в обе стороны от проекции воздушных ЛЭП на землю.Не следует пренебрегать и здравым смыслом и принципами добрососедских отношений. Даже при формальном соблюдении всех установленных норм, необходимо оценить, не создаст ли высаженное дерево неудобства для владельцев соседних участков в перспективе, заключила Кудерко.

https://1prime.ru/20250428/dacha-857035667.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, дачные работы, бизнес, общество , елена кудерко