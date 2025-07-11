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ЕК хочет ограничить выплату миллиардов евро странам-членам блока, пишут СМИ
ЕК хочет ограничить выплату миллиардов евро странам-членам блока, пишут СМИ - 11.07.2025, ПРАЙМ
ЕК хочет ограничить выплату миллиардов евро странам-членам блока, пишут СМИ
Еврокомиссия собирается ограничить выплату миллиардов евро из общего бюджета ЕС странам-членам блока, которые якобы нарушают "демократические нормы", сообщает... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T12:01+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается ограничить выплату миллиардов евро из общего бюджета ЕС странам-членам блока, которые якобы нарушают "демократические нормы", сообщает издание Politico со ссылкой на план расходов ЕС на 2028-2034 годы. "ЕК намерена ужесточить меры в отношении стран, нарушающих демократические нормы, увязав выплаты в размере миллиардов евро с соблюдением европейских стандартов", - говорится в публикации. Согласно изданию, это означает, что страны, которые якобы нарушили свободу судебных разбирательств и СМИ, рискуют лишиться значительной доли финансирования из общего бюджета ЕС, тогда как ранее эти меры касались лишь части бюджета в размере 1,2 триллиона евро. Как отмечается, несколько стран ЕС, в частности, Финляндия, поддержали принятие этих мер, тогда как Венгрия в своем отчете о них заявила, что подобные ограничения "позволяют оказывать произвольное политическое давление в областях политики, не связанных с защитой бюджета ЕС". По данным Politico, аналогичную позицию заняла и Словакия. В декабре прошлого года Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
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общество , венгрия, финляндия, словакия, ес, politico, ек
Экономика, Общество , ВЕНГРИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС, Politico, ЕК
ЕК хочет ограничить выплату миллиардов евро странам-членам блока, пишут СМИ
Politico: ЕК хочет ограничить выплату миллиардов евро странам-членам блока
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается ограничить выплату миллиардов евро из общего бюджета ЕС странам-членам блока, которые якобы нарушают "демократические нормы", сообщает издание Politico со ссылкой на план расходов ЕС на 2028-2034 годы.
"ЕК намерена ужесточить меры в отношении стран, нарушающих демократические нормы, увязав выплаты в размере миллиардов евро с соблюдением европейских стандартов", - говорится в публикации.
Согласно изданию, это означает, что страны, которые якобы нарушили свободу судебных разбирательств и СМИ, рискуют лишиться значительной доли финансирования из общего бюджета ЕС, тогда как ранее эти меры касались лишь части бюджета в размере 1,2 триллиона евро.
Как отмечается, несколько стран ЕС, в частности, Финляндия, поддержали принятие этих мер, тогда как Венгрия в своем отчете о них заявила, что подобные ограничения "позволяют оказывать произвольное политическое давление в областях политики, не связанных с защитой бюджета ЕС". По данным Politico, аналогичную позицию заняла и Словакия.
В декабре прошлого года Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
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