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Эксперт рассказал о росте оплаты за электроэнергию в жару

Эксперт рассказал о росте оплаты за электроэнергию в жару - 11.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о росте оплаты за электроэнергию в жару

Суммарная платежка за электроэнергию из-за роста потребления за счет использования систем охлаждения в жару может вырасти на 5-15% в разных регионах РФ, заявил... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T01:17+0300

2025-07-11T01:17+0300

2025-07-11T01:17+0300

общество

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Суммарная платежка за электроэнергию из-за роста потребления за счет использования систем охлаждения в жару может вырасти на 5-15% в разных регионах РФ, заявил РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. "В периоды экстремальных температур, подобных нынешним, энергопотребление домохозяйств возрастает в среднем на 20–30% из-за работы систем охлаждения. Например, средний бытовой кондиционер потребляет около 1–2 кВт.ч, и при ежедневной работе в течение 8–10 часов это значительно увеличивает счета за электроэнергию. Для коммерческого сектора, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще более значительным. Рост оплаты за электроэнергию в таких условиях может составить от 5 до 15% в зависимости от региона и структуры энергоснабжения", - рассказал он. Точный масштаб повышения затрат зависит от ряда факторов: региональных особенностей энергоснабжения, структуры тарифов, а также способности энергосистемы справляться с пиковыми нагрузками, добавил эксперт. Аверьянов отметил, что в регионах с преобладанием возобновляемых источников энергии влияние может быть менее выраженным, так как солнечные электростанции, например, демонстрируют повышенную выработку в жаркую погоду. "Однако в регионах, зависящих от традиционной генерации…, дополнительные затраты на топливо и эксплуатацию могут привести к более заметному росту оплаты за электричество", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф