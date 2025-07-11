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Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ

Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ - 11.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин мог бы поднять вопрос о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T02:00+0300

2025-07-11T02:00+0300

2025-07-11T02:00+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин мог бы поднять вопрос о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в своем следующем разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "Ему не нужно ждать, пока президент Трамп поднимет этот вопрос (продления ограничений по ДСНВ - ред.). Он понимает, каковы ставки. Он может и должен поднять этот вопрос в своем следующем разговоре с Дональдом Трампом", - сказал Кимбалл на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Как отметил эксперт, хотя и Москва, и Вашингтон выражают готовность к диалогу по данному вопросу, до настоящего времени стороны не двигались к продлению ограничений. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила в июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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общество , сша, вашингтон, москва, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, мид