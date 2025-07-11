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Эксперт назвала признаки недобросовестных финансовых экспертов - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвала признаки недобросовестных финансовых экспертов
Эксперт назвала признаки недобросовестных финансовых экспертов - 11.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала признаки недобросовестных финансовых экспертов
Ущерб от действий недобросовестных финансовых экспертов может быть не меньше, чем от мошенников, но есть признаки, по которым их сможет легко вычислить любой... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T05:40+0300
2025-07-11T05:40+0300
общество
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859384311.jpg?1752201616
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ущерб от действий недобросовестных финансовых экспертов может быть не меньше, чем от мошенников, но есть признаки, по которым их сможет легко вычислить любой человек, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина. "Все знают об опасности финансовых мошенников, которые придумывают различные механизмы, чтобы завладеть личными данными или деньгами доверчивых россиян. Но есть более тонкие схемы. Это недобросовестные финансовые "эксперты". Пострадать от их советов можно не меньше, чем от откровенного обмана", – сказала Иваткина. Первый признак – это обещание "золотых гор" с нуля. "Любые гарантии сверхприбылей с минимальными усилиями без риска – красный флаг. "Пассивный доход в 50% годовых без риска", "Секрет миллионеров, о котором молчат банки!". Настоящие финансовые эксперты не мыслят такими категориями. Они знают главный принцип финансовых рисков: выше доходность - выше риски", – объясняет эксперт. Второй признак – "закрытый клуб", или предложение следовать за "сигналами". "На финансовом рынке много "продавцов воздуха". Они не заинтересованы в том, чтобы дать своим клиентам глубокие знания. Их главная цель - заработать деньги здесь и сейчас", - рассказала Иваткина. Такие советники, по ее словам, делают акцент на продаже готового решения. "Вся активность таких инфобизнесменов ведет к покупке платного продукта с сомнительным содержанием", – сказала она. Третий признак "схемы" - агрессивный маркетинг и культ личности. "Их соцсети и сайты – это сплошной поток постов об их роскошной жизни (часто арендованные яхты и машины), отзывах "учеников" (могут быть фейковыми), давлении на жалость ("это последние места!") или жадность ("вы упускаете миллионы!"). Они создают образ недоступного гуру, к знаниям которого нужно прорваться за деньги", – пояснила Иваткина. Насторожить должна также размытость и отсутствие конкретики. "В бесплатном контенте (вебинарах, постах) много воды, общих фраз ("диверсифицируйте", "инвестируйте в себя"), но нет конкретных стратегий", - сказала эксперт. Все самое "ценное" прячется в платном продукте, хотя и после покупки и он оказывается таким же размытым. Продвижение сомнительных продуктов – тоже признак недобросовестного поведения. "Настоящий независимый эксперт не станет агрессивно "впаривать" вам конкретную криптовалюту, форекс-брокера, памм-счет и пр. Недобросовестные коучи часто маскируют рекламу под "экспертную рекомендацию", - сказала она. Непрофессионала выдают отсутствие прозрачности и опыта, который можно легко проверить. "Сложно найти информацию об их реальном образовании, профессиональной биографии в серьезных институтах, лицензиях, если деятельность требует лицензирования. Успех таких экспертов часто базируется только на их же рассказах и красивой картинке", – сказала эксперт. И конечно, только сомнительные эксперты будут играть на эмоциях. "Сейчас уникальное окно возможностей!", "Все уже богатеют, а ты нет!", "Завтра будет поздно!". "Страх упущенной выгоды" - всегда мощный инструмент манипуляции. Если слышите эти стоп-фразы, проходите мимо. Скорее всего, перед вами недобросовестный финансовый эксперт", – советует Иваткина.
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40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , минфин
Общество , Минфин
05:40 11.07.2025
 
Эксперт назвала признаки недобросовестных финансовых экспертов

Эксперт Иваткина: недобросовестных финансовых экспертов можно легко вычислить

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ущерб от действий недобросовестных финансовых экспертов может быть не меньше, чем от мошенников, но есть признаки, по которым их сможет легко вычислить любой человек, рассказала РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
"Все знают об опасности финансовых мошенников, которые придумывают различные механизмы, чтобы завладеть личными данными или деньгами доверчивых россиян. Но есть более тонкие схемы. Это недобросовестные финансовые "эксперты". Пострадать от их советов можно не меньше, чем от откровенного обмана", – сказала Иваткина.
Первый признак – это обещание "золотых гор" с нуля. "Любые гарантии сверхприбылей с минимальными усилиями без риска – красный флаг. "Пассивный доход в 50% годовых без риска", "Секрет миллионеров, о котором молчат банки!". Настоящие финансовые эксперты не мыслят такими категориями. Они знают главный принцип финансовых рисков: выше доходность - выше риски", – объясняет эксперт.
Второй признак – "закрытый клуб", или предложение следовать за "сигналами". "На финансовом рынке много "продавцов воздуха". Они не заинтересованы в том, чтобы дать своим клиентам глубокие знания. Их главная цель - заработать деньги здесь и сейчас", - рассказала Иваткина. Такие советники, по ее словам, делают акцент на продаже готового решения. "Вся активность таких инфобизнесменов ведет к покупке платного продукта с сомнительным содержанием", – сказала она.
Третий признак "схемы" - агрессивный маркетинг и культ личности. "Их соцсети и сайты – это сплошной поток постов об их роскошной жизни (часто арендованные яхты и машины), отзывах "учеников" (могут быть фейковыми), давлении на жалость ("это последние места!") или жадность ("вы упускаете миллионы!"). Они создают образ недоступного гуру, к знаниям которого нужно прорваться за деньги", – пояснила Иваткина.
Насторожить должна также размытость и отсутствие конкретики. "В бесплатном контенте (вебинарах, постах) много воды, общих фраз ("диверсифицируйте", "инвестируйте в себя"), но нет конкретных стратегий", - сказала эксперт. Все самое "ценное" прячется в платном продукте, хотя и после покупки и он оказывается таким же размытым.
Продвижение сомнительных продуктов – тоже признак недобросовестного поведения. "Настоящий независимый эксперт не станет агрессивно "впаривать" вам конкретную криптовалюту, форекс-брокера, памм-счет и пр. Недобросовестные коучи часто маскируют рекламу под "экспертную рекомендацию", - сказала она.
Непрофессионала выдают отсутствие прозрачности и опыта, который можно легко проверить. "Сложно найти информацию об их реальном образовании, профессиональной биографии в серьезных институтах, лицензиях, если деятельность требует лицензирования. Успех таких экспертов часто базируется только на их же рассказах и красивой картинке", – сказала эксперт.
И конечно, только сомнительные эксперты будут играть на эмоциях. "Сейчас уникальное окно возможностей!", "Все уже богатеют, а ты нет!", "Завтра будет поздно!". "Страх упущенной выгоды" - всегда мощный инструмент манипуляции. Если слышите эти стоп-фразы, проходите мимо. Скорее всего, перед вами недобросовестный финансовый эксперт", – советует Иваткина.
 
ОбществоМинфин
 
 
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