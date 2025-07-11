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Эксперт рассказал, что может привести к потере мощности электромобиля - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что может привести к потере мощности электромобиля
Эксперт рассказал, что может привести к потере мощности электромобиля - 11.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что может привести к потере мощности электромобиля
Системы охлаждения и расчета мощности батареи электромобиля испытывают большие нагрузки при температуре воздуха 40-45 градусов, что может привести к увеличению... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T06:46+0300
2025-07-11T06:46+0300
общество
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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Системы охлаждения и расчета мощности батареи электромобиля испытывают большие нагрузки при температуре воздуха 40-45 градусов, что может привести к увеличению времени заряда и незначительной потери мощности машины, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Системы автономной энергии" (САИ) Антон Мухин. "При окружающей температуре 40-45 градусов система охлаждения испытывает значительные нагрузки. Как и система, которая рассчитывает доступную мощность батареи, входящую и исходящую. Если батарея очень горячая, то снижается скорость зарядки… Плюс может незначительно снизиться динамика электромобиля", - сказал Мухин. Однако, по его словам, водитель вряд ли заметит разницу в динамике машины – разгон до 100 километров в час снизится лишь на пару-тройку секунд. Мухин добавил, что в жару, как и в сильный мороз, тратится больше энергии батареи на работу компрессора кондиционера. "Но все-таки есть моменты, на которые владельцам электромобилей лучше обратить внимание летом. Первое – это хранение электрокара вдали от открытого солнца, лучше, если это будет подземная парковка, личный гараж, ну или хотя бы место в тени", - уточнил эксперт. Он также посоветовал не забывать охлаждать авто перед поездкой и проверять исправность работы охлаждающих систем. "В целом сильных изменений в эксплуатации электрокара летом нет, современные электромобили имеют встроенные системы защиты от перегрева. К примеру, в батареях САЭ мы используем собственную систему термостатирования, которая позволяет сохранять безопасные температурные значения как в жару, так и в холод", - подытожил глава компании.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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общество
Общество
06:46 11.07.2025
 
Эксперт рассказал, что может привести к потере мощности электромобиля

Эксперт Мухин: при температуре 40-45 градусов электрокар может потерять мощность

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МОСКВА, 11 июл – ПРАЙМ. Системы охлаждения и расчета мощности батареи электромобиля испытывают большие нагрузки при температуре воздуха 40-45 градусов, что может привести к увеличению времени заряда и незначительной потери мощности машины, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Системы автономной энергии" (САИ) Антон Мухин.
"При окружающей температуре 40-45 градусов система охлаждения испытывает значительные нагрузки. Как и система, которая рассчитывает доступную мощность батареи, входящую и исходящую. Если батарея очень горячая, то снижается скорость зарядки… Плюс может незначительно снизиться динамика электромобиля", - сказал Мухин.
Однако, по его словам, водитель вряд ли заметит разницу в динамике машины – разгон до 100 километров в час снизится лишь на пару-тройку секунд. Мухин добавил, что в жару, как и в сильный мороз, тратится больше энергии батареи на работу компрессора кондиционера.
"Но все-таки есть моменты, на которые владельцам электромобилей лучше обратить внимание летом. Первое – это хранение электрокара вдали от открытого солнца, лучше, если это будет подземная парковка, личный гараж, ну или хотя бы место в тени", - уточнил эксперт.
Он также посоветовал не забывать охлаждать авто перед поездкой и проверять исправность работы охлаждающих систем.
"В целом сильных изменений в эксплуатации электрокара летом нет, современные электромобили имеют встроенные системы защиты от перегрева. К примеру, в батареях САЭ мы используем собственную систему термостатирования, которая позволяет сохранять безопасные температурные значения как в жару, так и в холод", - подытожил глава компании.
 
Общество
 
 
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