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Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары

Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары - 11.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары

Дефляция на продовольственные товары в России в июле-августе в совокупности может достигнуть порядка 1-1,2%, такое мнение высказала РИА Новости доцент базовой... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T06:52+0300

2025-07-11T06:52+0300

2025-07-11T06:52+0300

общество

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефляция на продовольственные товары в России в июле-августе в совокупности может достигнуть порядка 1-1,2%, такое мнение высказала РИА Новости доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова, кандидат экономических наук Юлия Коваленко. По ее словам, в начале июля в России отмечается дефляция на продовольственные товары. По данным Росстата, на неделе с 1 по 7 июля цены на плодоовощную продукцию в России снизились в среднем на 0,7%. И в целом на продовольственные товары, по оценке министерства экономического развития, на первой неделе июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%. "В целом, данный процесс является ожидаемым для данного времени года. В летний период большое количество разнообразных овощей, фруктов и ягод, причем это и отечественного производства и привезенных из-за границы. В связи с широким предложением цены снижаются и, соответственно, имеет место быть дефляция", - сказала эксперт. Он добавила, что в июле-августе на овощи снижение цен на некоторые позиции возможно достигнет порядка 12-15%, например, на картофель, лук и другие товары нового урожая. "В совокупности дефляция в июле-августе может достигнуть порядка 1-1,2% именно на продовольственные товары", - заключила она. В свою очередь главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах считает, что пока рано говорить о потенциальной дефляции в продовольствии, так как многое будет зависеть от урожая. "Дефляция на продовольствие в июле и августе обычное дело, как раз когда ее нет, это плохой знак. В основном она связана с сезонностью и новым урожаем, особенно в овощах. И их голос слышен в данных по инфляции", - сказал он РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество