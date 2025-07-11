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Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары - 11.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары
Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары - 11.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары
Дефляция на продовольственные товары в России в июле-августе в совокупности может достигнуть порядка 1-1,2%, такое мнение высказала РИА Новости доцент базовой... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T06:52+0300
2025-07-11T06:52+0300
общество
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефляция на продовольственные товары в России в июле-августе в совокупности может достигнуть порядка 1-1,2%, такое мнение высказала РИА Новости доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова, кандидат экономических наук Юлия Коваленко. По ее словам, в начале июля в России отмечается дефляция на продовольственные товары. По данным Росстата, на неделе с 1 по 7 июля цены на плодоовощную продукцию в России снизились в среднем на 0,7%. И в целом на продовольственные товары, по оценке министерства экономического развития, на первой неделе июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%. "В целом, данный процесс является ожидаемым для данного времени года. В летний период большое количество разнообразных овощей, фруктов и ягод, причем это и отечественного производства и привезенных из-за границы. В связи с широким предложением цены снижаются и, соответственно, имеет место быть дефляция", - сказала эксперт. Он добавила, что в июле-августе на овощи снижение цен на некоторые позиции возможно достигнет порядка 12-15%, например, на картофель, лук и другие товары нового урожая. "В совокупности дефляция в июле-августе может достигнуть порядка 1-1,2% именно на продовольственные товары", - заключила она. В свою очередь главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах считает, что пока рано говорить о потенциальной дефляции в продовольствии, так как многое будет зависеть от урожая. "Дефляция на продовольствие в июле и августе обычное дело, как раз когда ее нет, это плохой знак. В основном она связана с сезонностью и новым урожаем, особенно в овощах. И их голос слышен в данных по инфляции", - сказал он РИА Новости.
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество
Общество
06:52 11.07.2025
 
Эксперт оценила вероятность дефляции на продовольственные товары

Экономист Коваленко: дефляция на продовольственные товары в России может достичь 1-1,2%

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Дефляция на продовольственные товары в России в июле-августе в совокупности может достигнуть порядка 1-1,2%, такое мнение высказала РИА Новости доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ имени Плеханова, кандидат экономических наук Юлия Коваленко.
По ее словам, в начале июля в России отмечается дефляция на продовольственные товары. По данным Росстата, на неделе с 1 по 7 июля цены на плодоовощную продукцию в России снизились в среднем на 0,7%. И в целом на продовольственные товары, по оценке министерства экономического развития, на первой неделе июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%.
"В целом, данный процесс является ожидаемым для данного времени года. В летний период большое количество разнообразных овощей, фруктов и ягод, причем это и отечественного производства и привезенных из-за границы. В связи с широким предложением цены снижаются и, соответственно, имеет место быть дефляция", - сказала эксперт.
Он добавила, что в июле-августе на овощи снижение цен на некоторые позиции возможно достигнет порядка 12-15%, например, на картофель, лук и другие товары нового урожая.
"В совокупности дефляция в июле-августе может достигнуть порядка 1-1,2% именно на продовольственные товары", - заключила она.
В свою очередь главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах считает, что пока рано говорить о потенциальной дефляции в продовольствии, так как многое будет зависеть от урожая. "Дефляция на продовольствие в июле и августе обычное дело, как раз когда ее нет, это плохой знак. В основном она связана с сезонностью и новым урожаем, особенно в овощах. И их голос слышен в данных по инфляции", - сказал он РИА Новости.
 
Общество
 
 
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