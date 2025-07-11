Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250711/eksperty-859383063.html
Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике
Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике - 11.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике
Краткосрочная аренда жилья в Геленджике после возобновления работы не действовавшего с 2022 года аэропорта может подорожать на 10-20%, считают опрошенные РИА... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T03:15+0300
2025-07-11T03:15+0300
общество
геленджик
сочи
росавиация
аэрофлот
суточно.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859383063.jpg?1752192926
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Краткосрочная аренда жилья в Геленджике после возобновления работы не действовавшего с 2022 года аэропорта может подорожать на 10-20%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Как сообщила Росавиация в среду, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. "Открытие аэропорта может повлиять на цену посуточной аренды, но пока мы не видим существенного увеличения цен, будем наблюдать за ситуацией в течение этой недели. Насколько сильное влияние окажет открытие аэропорта на туристический поток, мы увидим в ближайшее время. Многое также будет зависеть от цен на авиабилеты. Диапазон роста стоимости аренды составит 10-20%", - сказал директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин. По мнению эксперта "Циан.Аналитики" Елены Бобровской, открытие аэропорта может привести к росту стоимости краткосрочной аренды этим летом на 10-15%. Однако это будет возможно, только если авиасообщение будет регулярным и если по затратам путешествия в Геленджик не будут дороже, чем в Сочи, указала Бобровская. По ее данным, средняя ставка посуточной аренды в Геленджике сейчас составляет 6,9 тысячи рублей, что на 19% выше, чем год назад, и в два раза выше, чем в феврале 2022 года.
геленджик
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , геленджик, сочи, росавиация, аэрофлот, суточно.ру
Общество , Геленджик, СОЧИ, Росавиация, Аэрофлот, Суточно.ру
03:15 11.07.2025
 
Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике

Эксперты: краткосрочная аренда жилья в Геленджике может подорожать на 10-20%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Краткосрочная аренда жилья в Геленджике после возобновления работы не действовавшего с 2022 года аэропорта может подорожать на 10-20%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Как сообщила Росавиация в среду, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
"Открытие аэропорта может повлиять на цену посуточной аренды, но пока мы не видим существенного увеличения цен, будем наблюдать за ситуацией в течение этой недели. Насколько сильное влияние окажет открытие аэропорта на туристический поток, мы увидим в ближайшее время. Многое также будет зависеть от цен на авиабилеты. Диапазон роста стоимости аренды составит 10-20%", - сказал директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин.
По мнению эксперта "Циан.Аналитики" Елены Бобровской, открытие аэропорта может привести к росту стоимости краткосрочной аренды этим летом на 10-15%. Однако это будет возможно, только если авиасообщение будет регулярным и если по затратам путешествия в Геленджик не будут дороже, чем в Сочи, указала Бобровская.
По ее данным, средняя ставка посуточной аренды в Геленджике сейчас составляет 6,9 тысячи рублей, что на 19% выше, чем год назад, и в два раза выше, чем в феврале 2022 года.
 
ОбществоГеленджикСОЧИРосавиацияАэрофлотСуточно.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала