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Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике

Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике - 11.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, на сколько подорожает аренда жилья в Геленджике

Краткосрочная аренда жилья в Геленджике после возобновления работы не действовавшего с 2022 года аэропорта может подорожать на 10-20%, считают опрошенные РИА... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T03:15+0300

2025-07-11T03:15+0300

2025-07-11T03:15+0300

общество

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росавиация

аэрофлот

суточно.ру

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Краткосрочная аренда жилья в Геленджике после возобновления работы не действовавшего с 2022 года аэропорта может подорожать на 10-20%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Как сообщила Росавиация в среду, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. "Открытие аэропорта может повлиять на цену посуточной аренды, но пока мы не видим существенного увеличения цен, будем наблюдать за ситуацией в течение этой недели. Насколько сильное влияние окажет открытие аэропорта на туристический поток, мы увидим в ближайшее время. Многое также будет зависеть от цен на авиабилеты. Диапазон роста стоимости аренды составит 10-20%", - сказал директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин. По мнению эксперта "Циан.Аналитики" Елены Бобровской, открытие аэропорта может привести к росту стоимости краткосрочной аренды этим летом на 10-15%. Однако это будет возможно, только если авиасообщение будет регулярным и если по затратам путешествия в Геленджик не будут дороже, чем в Сочи, указала Бобровская. По ее данным, средняя ставка посуточной аренды в Геленджике сейчас составляет 6,9 тысячи рублей, что на 19% выше, чем год назад, и в два раза выше, чем в феврале 2022 года.

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общество , геленджик, сочи, росавиация, аэрофлот, суточно.ру