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В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства

В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства - 11.07.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства

Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке... | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T13:16+0300

2025-07-11T13:16+0300

2025-07-11T13:16+0300

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке наблюдается отсутствие должного руководства. "Я не вижу достаточно управления и искренних усилий со стороны ЕС по решению главных вызовов нашего времени", - заявил Андрюкайтис в комментарии газете Politico. По его словам, ЕС не справляется с целым рядом задач, например, с вопросами здравоохранения и созданием "глобальной антироссийской коалиции".

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общество , ес, politico