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В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства - 11.07.2025, ПРАЙМ
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В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства
В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства - 11.07.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства
Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке... | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T13:16+0300
2025-07-11T13:16+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке наблюдается отсутствие должного руководства. "Я не вижу достаточно управления и искренних усилий со стороны ЕС по решению главных вызовов нашего времени", - заявил Андрюкайтис в комментарии газете Politico. По его словам, ЕС не справляется с целым рядом задач, например, с вопросами здравоохранения и созданием "глобальной антироссийской коалиции".
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общество , ес, politico
Политика, Общество , ЕС, Politico
13:16 11.07.2025
 
В Европарламенте обвинили ЕС в отсутствии должного руководства

Депутат Европарламента Андрюкайтис обвинил ЕС в отсутствии должного руководства

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке наблюдается отсутствие должного руководства.
"Я не вижу достаточно управления и искренних усилий со стороны ЕС по решению главных вызовов нашего времени", - заявил Андрюкайтис в комментарии газете Politico.
По его словам, ЕС не справляется с целым рядом задач, например, с вопросами здравоохранения и созданием "глобальной антироссийской коалиции".
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