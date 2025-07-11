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Фондовые индексы Европы выросли на 1-2% по итогам недели

Фондовые индексы Европы выросли на 1-2% по итогам недели - 11.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли на 1-2% по итогам недели

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы снижением, однако по итогам недели выросли на 1-2%, свидетельствуют данные бирж. | 11.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-11T19:40+0300

2025-07-11T19:40+0300

2025-07-11T19:40+0300

экономика

великобритания

европа

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы снижением, однако по итогам недели выросли на 1-2%, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,38% - до 8 941,12 пункта, французский CAC 40 - на 0,92%, до 7 829,29 пункта, немецкий DAX - на 0,82%, до 24 255,31 пункта. За неделю FTSE 100 увеличился на 1,3%, CAC 40 - на 1,7%, DAX - на 2%. В пятницу инвесторы оценивали британскую макростатистику. Так, объем промышленного производства в Великобритании в мае неожиданно снизился - на 0,9% к апрелю. В годовом выражении промпроизводство в мае сократилось на 0,3% при прогнозе роста на 0,1%. Кроме того, были опубликованы данные по ВВП Великобритании. Показатель в мае снизился на 0,1% к апрелю, тогда как ожидался его рост на 0,1% выражении. А в годовом выражении ВВП страны в мае вырос на 0,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. "Теперь потребуется что-то особенное, чтобы Великобритания избежала сокращения ВВП во втором квартале", - цитирует агентство Рейтер главу отдела рыночной стратегии финансовой компании Ebury Мэттью Райана (Matthew Ryan).

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