Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением - 11.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250711/evro--859410221.html
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением - 11.07.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением
Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:49+0300
2025-07-11T17:49+0300
экономика
сша
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/37/762063785_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_d91e13729c9a6d9050b104437e28363a.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1686 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1702 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,38 иены со 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 97,89 пункта. С понедельника евро подешевел к американской валюте на 0,8%. При этом за две прошедшие недели стоимость евро поднялась на 2,2%. Позднее в пятницу будут опубликованы данные о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в июне сократился до 11 миллиардов долларов с 316 миллиардов месяцем ранее. На следующей неделе, во вторник, станет известна статистика о потребительских ценах в стране. По итогам мая годовая инфляция в США ускорилась до 2,4% с 2,3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250711/ek-859397105.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/37/762063785_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_2afbf547811ff769039ceaaa4da310c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, рынок
Экономика, США, Рынок
17:49 11.07.2025
 
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением

Курс евро к доллару снижается в пятницу вечером до 1,1686 доллара

© fotolia.com / Henry Czauderna%Банкноты и монеты евро
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
© fotolia.com / Henry Czauderna
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1686 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1702 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,38 иены со 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 97,89 пункта.
С понедельника евро подешевел к американской валюте на 0,8%. При этом за две прошедшие недели стоимость евро поднялась на 2,2%.
Позднее в пятницу будут опубликованы данные о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в июне сократился до 11 миллиардов долларов с 316 миллиардов месяцем ранее.
На следующей неделе, во вторник, станет известна статистика о потребительских ценах в стране. По итогам мая годовая инфляция в США ускорилась до 2,4% с 2,3% месяцем ранее.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
ЕК хочет ограничить выплату миллиардов евро странам-членам блока, пишут СМИ
12:01
 
ЭкономикаСШАРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала