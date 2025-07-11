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Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением - 11.07.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением
Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 11.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-11T17:49+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1686 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1702 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,38 иены со 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 97,89 пункта. С понедельника евро подешевел к американской валюте на 0,8%. При этом за две прошедшие недели стоимость евро поднялась на 2,2%. Позднее в пятницу будут опубликованы данные о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в июне сократился до 11 миллиардов долларов с 316 миллиардов месяцем ранее. На следующей неделе, во вторник, станет известна статистика о потребительских ценах в стране. По итогам мая годовая инфляция в США ускорилась до 2,4% с 2,3% месяцем ранее.
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сша, рынок
Курс евро к доллару готовится завершить неделю снижением
Курс евро к доллару снижается в пятницу вечером до 1,1686 доллара
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в пятницу вечером, неделю также может завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1686 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1702 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,38 иены со 146,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 97,89 пункта.
С понедельника евро подешевел к американской валюте на 0,8%. При этом за две прошедшие недели стоимость евро поднялась на 2,2%.
Позднее в пятницу будут опубликованы данные о состоянии бюджета США. Ожидается, что его дефицит в июне сократился до 11 миллиардов долларов с 316 миллиардов месяцем ранее.
На следующей неделе, во вторник, станет известна статистика о потребительских ценах в стране. По итогам мая годовая инфляция в США ускорилась до 2,4% с 2,3% месяцем ранее.
ЕК хочет ограничить выплату миллиардов евро странам-членам блока, пишут СМИ